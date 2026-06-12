세종시의회, 제5대 의회 개원 준비 착착…24일 의정설명회

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내달 1일 임시회서 원구성...3일 개원식

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시의회가 제5대 의회 출범을 앞두고 당선인 등록과 의정설명회, 원구성 절차 준비에 들어갔다.

세종시의회 사무처는 새 의회의 원활한 출범과 조기 의정 체계 안착을 위해 지난 4월부터 개원 준비 추진단을 운영하며 관련 절차를 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

세종시의회 전경. [사진=세종시의회] 2026.06.12 gyun507@newspim.com

우선 시의회는 오는 15일부터 16일까지 이틀간 의원 당선인 등록을 실시한다. 당선인들은 관련 규정에 따라 당선증 등 필요한 서류를 제출하게 된다.

이어 24일에는 의회청사 대회의실에서 의원 당선인을 대상으로 의정설명회를 개최한다. 설명회에서는 의안 및 의정포털 시스템 사용법을 비롯해 의회의 기능과 역할, 개원 이후 의정활동에 필요한 주요 절차 등을 안내할 예정이다.

제5대 의회는 의원 임기가 시작되는 다음달 1일 제107회 임시회를 열고 의장단과 상임위원장 선출 등 원구성에 나선다.

개원식은 3일 본회의장에서 개최된다. 행사에는 의원 21명과 주요 기관장, 지역 국회의원 등이 참석할 예정이다.

이날 개원식에서는 의원 선서와 윤리강령 낭독, 개원사, 축사 등이 진행되며 의회청사 앞 광장에서는 기념식수 행사도 열린다.

특히 18개 지역구의 흙과 세종지역 약수를 함께 모으는 '합토·합수' 행사를 통해 시민 화합과 소통의 의미를 담을 계획이다.

김덕중 의회사무처장은 "의원들이 임기 시작과 동시에 의정활동에 집중할 수 있도록 개원 준비를 진행하고 있다"며 "전문적이고 체계적인 지원으로 안정적인 의회 운영을 뒷받침하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com