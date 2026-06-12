대전시, 직접 재배한 감자 800kg 푸드뱅크 기탁

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 도시농업 공간에서 재배한 감자를 취약계층 지원을 위해 기부했다.

대전시는 12일 유성구 복용동 공영도시농업농장에서 수확한 감자 800kg(80박스)을 대전광역푸드뱅크에 전달했다고 밝혔다.

드림텃밭 수확 감자 기부식. [사진=대전시] 2026.06.12 nn0416@newspim.com

이날 기탁된 감자는 대전시가 운영하는 '드림텃밭'에서 자원봉사자들과 함께 재배한 농산물이다. 드림텃밭은 도심 유휴공간을 활용해 농작물을 재배하고 수확물을 지역사회와 나누기 위해 조성된 도시농업 공간이다.

대전광역푸드뱅크는 전달받은 감자를 홀몸노인과 소년소녀가장, 사회복지시설 등에 배분할 예정이다.

대전시는 매년 드림텃밭에서 감자와 배추 등 계절 농산물을 재배해 복지시설과 취약계층에 기부하는 나눔 활동을 이어오고 있다.

박익규 대전시 농생명정책과장은 "드림텃밭에서 수확한 농산물이 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바란다"며 "도시농업을 활용한 나눔 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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