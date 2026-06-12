천안 '백석시그니처자이' 견본주택 열고 본격 분양

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GS건설, 백석동에 전용 59~115㎡ 총1174가구 공급

16일 1순위 접수…재당첨·전매 제한·거주 의무 없어

교통·교육·유통 등 생활권 인프라 갖춰 편의성 우수

[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = GS건설은 충청남도 천안시 서북구 백석동 일원에 공급하는 '백석시그니처자이' 견본주택을 12일 열고 본격 분양에 나선다.

이 단지는 백석5지구 도시개발사업을 통해 지하 2층~지상 최고 28층 13개 동 전용면적 59~115㎡ 총 1174가구 규모로 조성된다. 1단지는 854가구 2단지는 320가구이며 전체가 일반분양 물량으로 공급된다.

천안 백석시그니처자이 투시도 2026.06.12 gyun507@newspim.com

전용면적별 가구 수는 59㎡ 50가구 63㎡ 27가구 74㎡ 196가구 84㎡ 819가구 99㎡ 78가구 115㎡ 4가구다.

청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 오는 15일 특별공급, 16일 1순위에 이어 17일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 1단지 23일 2단지 24일이며 7월 6일부터 8일까지 3일 동안 정당계약을 받는다.

무엇보다 비규제지역에 공급돼 재당첨 제한과 전매 제한, 거주의무기간이 적용되지 않는다. 계약금은 분양가의 10%이며 1차 계약금 500만원 정액제가 적용돼 초기 부담을 줄였다.

무엇보다 교통 여건이 우수하다. 번영로, 동서대로, 음봉로, 백석로 등 주요 도로 접근성이 좋고 경부고속도로 천안IC 진입도 가능하다. 고속열차 KTX·SRT 천안아산역도 가까워 빠른 광역 이동 여건도 갖췄다.

여기에 불당동, 성성동, 성정동, 두정동을 잇는 생활권에 위치해 편의성이 좋다. 단지 인근에는 코스트코 이마트 이마트 트레이더스 롯데마트 등 대형 유통시설이 있는데다. 천안시청, 갤러리아백화점, 천안종합운동장 등 행정·문화시설도 이용할 수 있다. 특히 송골공원, 노태산, 노태근린공원 등 녹지공간도 인근에 있어 자연 속 힐링생활에도 좋다.

교육 여건 역시 한들초, 환서초, 환서중이 도보권에 있을며 백석동 일대 학원가도 걸어서 이용할 수 있고 불당동 학원가도 인접해 편리하게 이용할 수 있다.

나아가 삼성SDI, 삼성전자, 삼성디스플레이 등 주요 대기업과 천안 제2·3·4 일반산업단지, 외국인일반산업단지, 백석농공단지도 인접해 직주근접 여건을 갖췄다.

내부 구조도 전 가구에 4~4.5베이 맞통풍 평면을 적용했으며 타입별로 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등을 적용해 수납공간을 늘렸다. 커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'에는 피트니스센터, 사우나, 카페라운지, 선큰광장, 독서실, 작은도서관, 실내골프연습장, 스크린골프, 게스트하우스 등이 들어설 예정이라 생활을 만족감을 더한다. 101동 최상층인 28층에는 스카이라운지도 조성될 계획이다.

GS건설 분양 관계자는 "백석시그니처자이는 불당 생활권과 직주근접 환경을 동시에 누릴 수 있는 입지를 갖춘 단지"라며 "브랜드 대단지 아파트 공급이 드물었던 백석동에 들어서는 자이(Xi) 브랜드 아파트로 수요자들의 높은 관심이 쏠릴 것으로 기대된다"고 말했다.

한편 백석시그니처자이 견본주택은 충청남도 천안시 불당동 일원에 마련되며 입주는 2029년 9월 예정이다.

gyun507@newspim.com