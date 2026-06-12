종합특검, '계엄 정당화 메시지 의혹' 조태용 前국정원장 재소환

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내란 중요임무 종사·국정원법 위반 혐의 피의자 신분

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2차 종합특별검사팀이 미국 중앙정보국(CIA)에 12·3 비상계엄을 정당화하는 메시지를 전달하려 했다는 의혹과 관련해 조태용 전 국가정보원장을 재소환했다.

특검팀은 12일 오전 10시부터 조 전 원장을 내란 중요임무 종사·국정원법 위반 혐의 피의자 신분으로 조사하고 있다.

2차 종합특별검사팀이 미국 중앙정보국(CIA)에 12·3 비상계엄을 정당화하는 메시지를 전달하려 했다는 의혹과 관련해 조태용 전 국가정보원장을 재소환했다. 사진은 조 전 원장이 지난해 10월 15일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

조 전 원장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 CIA에 접촉해 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하려 한 혐의를 받는다.

특검팀은 국정원이 비상계엄 선포 다음 날인 2024년 12월 4일 오전 국가안보실로부터 '우방국에 비상계엄의 배경을 설명하라'는 요청과 한글로 된 문건을 전달받았다고 보고 있다.

이후 조 전 원장 지시로 홍장원 당시 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서가 해당 문건을 영문으로 번역한 뒤 CIA 책임자를 국정원에 불러 내용을 설명했다는 게 특검팀의 시각이다.

특검팀은 전날 홍 전 차장을 피의자 신분으로 재소환해 8시간 40분가량 조사했다. 오는 22일 홍 전 차장에 대한 3차 소환 조사가 예정돼 있다.

hong90@newspim.com