무안군, 4620억원 투입 인구정책 추진…인구 10만 '도약'

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안군은 2026년도 인구정책 추진계획을 확정하고 생애주기별 맞춤형 지원 확대에 나선다고 12일 밝혔다.

군은 '모든 세대가 함께 행복한 비상하는 무안'을 비전으로 총사업비 4620억 원을 투입해 4개 분야 115개 사업을 추진한다. 2025년 말 기준 군 인구는 9만 5592명으로 전년보다 2905명(3.14%) 증가해 전남 군 단위 지자체 중 인구 1위를 유지하고 있다.

남악 신도시 전경. [사진=무안군] 2026.06.12 ej7648@newspim.com

분야별로는 인구위기 대응기반 강화에 127억 원을 투입해 17개 사업을 추진한다. 2026~2030년 제2차 인구정책 중장기 종합계획 수립 연구용역을 통해 인구구조 변화에 대응하고 전입장려금, 신혼부부·다자녀 주거지원, 귀농·귀촌 활성화 정책을 추진한다.

청년·일자리 분야에는 1010억 원을 투입해 29개 사업을 진행한다. 청년센터와 플랫폼 운영, 취·창업 지원 확대와 함께 화합물반도체 기술지원, K-푸드 융복합 산업단지 조성 등을 통해 일자리 창출과 성장 기반 확보를 추진한다.

가족 중심 환경 조성에는 1385억 원이 투입된다. 출생기본소득 지원사업(22억 원)을 신규 도입하고 임신·출산·양육 전 단계 지원을 강화한다. 돌봄센터 운영과 무상보육 확대도 병행해 양육 부담 완화에 나선다.

정주여건 개선에는 2097억 원이 배정됐다. 오룡지구 복합문화센터 건립, 도리포 관광지 명소화, 남악 체육시설 신축, 수변공원 정비 등 생활 SOC 확충이 포함된다. 군민안전보험과 방범 인프라 확충도 추진해 안전한 생활환경 조성에 나설 계획이다.

군은 오룡2지구 아파트 입주 등 인구 유입 흐름을 바탕으로 장기적으로 인구 15만 규모의 시 승격을 목표로 하고 있다.

김산 무안군수는 "전 세대가 살고 머물고 싶은 도시 조성에 정책 역량을 집중하겠다"며 "군민이 체감하는 정책으로 인구 15만 시대를 실현하겠다"고 말했다.

한편 무안군은 제31회 한국지방자치경영대상에서 인구활력특별상을 수상했다.

ej7648@newspim.com