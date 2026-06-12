문체부, 애니메이션 분과 독립 출범…'K애니' 성장 전략 가동

문체부 자문위 분과 개편 첫 회의

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 12일 국립현대미술관 서울관에서 문화예술정책자문위원회 애니메이션 분과 제3차 회의를 열고 산업 현안과 향후 정책 방향을 집중 논의한다.

최휘영 장관은 12일 문화예술정책자문위원회 애니메이션 분과 제3차 회의를 주재하고 산업 현안과 향후 정책 방향을 집중 논의한다. [사진= 문체부]

이번 회의의 핵심은 애니메이션 분과의 독립 운영이다. 문체부는 그동안 웹툰 분야와 함께 운영해 온 자문위원회를 이번부터 애니메이션 별도 분과로 분리했다. 산업 구조와 제작 환경, 정책 수요가 웹툰과 근본적으로 다르다는 현장의 오랜 요구를 받아들인 조치다.

분과 위원 구성도 대폭 강화했다. 기존 강문주 한국애니메이션제작자협회 회장, 조경훈 한국애니메이션산업협회 회장, 한병아 한국독립애니메이션협회 회장, 홍성호 로커스 대표 등 4인 체제에서, 정유미 애니메이션 감독, 정주원 마테오 AI 스튜디오 대표, 한창완 세종대 교수 등 전문가 3인을 신규 위촉해 7인 체제로 확대했다. 제작·유통·학계·기술 분야를 아우르는 전문가 진용을 갖춘 것이다.

이날 회의는 1·2차 분과 회의에서 나온 현장 제안에 대한 후속 논의를 중심으로 진행한다. 위원들이 그간 제기한 주요 과제는 수요층 확대를 통한 세계 경쟁력 강화 ▴업계 수요를 반영한 제작지원 제도 개선, 환급형 인센티브 도입 , 성과 기반 지원체계 구축, AI 전환 및 전문인력 양성, 애니메이션 산업 위상 제고 등 여섯 가지다. 글로벌 OTT 확산과 AI 기술 발전이라는 이중 파고에 대한 대응 전략도 주요 의제로 다뤄진다.

최휘영 장관은 "애니메이션은 웹툰·게임 등 K-콘텐츠 IP를 세계 시장으로 확장하는 영상콘텐츠산업의 핵심 축이며, 영화·방송영상·뉴미디어와 함께 우리 콘텐츠 생태계를 완성하는 중요한 분야"라며 "체감할 수 있는 정책을 마련하고, K-애니메이션이 새로운 성장 기회를 열어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

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