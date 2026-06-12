경기도 "여성 창업의 든든한 버팀목이자 산실로 거듭날 것"

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'2026 경기 여성창업 경진대회' 성료...대상 한태순 대표 등 12명 수상

시제품 제작부터 '꿈마루' 플랫폼 연계까지...아이디어가 현실로 이뤄져

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 대한민국 미래 경제를 이끌어갈 유망 여성 창업가 발굴의 장을 성공적으로 마무리했다.

경기도는 지난 11일 오후 수원 경기남부 꿈마루에서 '2026년 경기 여성창업 경진대회' 본선을 개최하고 독창성과 사업성이 돋보이는 아이디어를 제안한 대상 수상자 한태순 대표를 비롯해 총 12명의 최종 수상자를 선정했다고 12일 밝혔다.

11일 오후 수원 경기남부 꿈마루에서 '2026년 경기 여성창업 경진대회' 본선 대회 수상자들 기념사진. [사진=경기도]

이번 본선 무대에는 치열한 서류심사와 2차 면접심사를 뚫고 올라온 우수 아이디어 12건이 올랐다. 참가자들은 지난 5월 중순부터 창업 전문가와의 1:1 맞춤형 멘토링을 2회에 걸쳐 진행하며 사업계획의 완성도를 끌어올렸다. 특히 경기도는 본선에 앞서 아이디어의 독창성을 확보하고 검증하기 위해 선행기술조사를 함께 추진하는 등 철저한 사전 검증 과정을 거쳤다.

이날 본선은 창업 및 투자 전문가 6명으로 구성된 심사위원단 앞에서 참가자들이 직접 PT 발표를 하고 날카로운 질의응답을 주고받는 방식으로 진행됐다. 열띤 경합 끝에 대상 1명, 최우수상 3명, 우수상 4명, 장려상 4명이 확정됐다.

이번 대회 최고 영예인 대상은 한태순 대표의 반려동물 이동가방 'RESHELL'이 차지했다. 분리 세탁과 재활용이 가능한 모듈형 구조를 적용해 반려인들의 실용성을 극대화하는 동시에 최근 글로벌 화두인 친환경성까지 동시에 잡아 심사위원들의 높은 점수를 받았다.

이어진 최우수상에는 일상과 기술을 접목한 반짝이는 아이디어들이 이름을 올렸다.

이윤진 대표는 사춘기 자녀용 상단 시트 분리형 '퀵 체인지 베개 커버'로, 정지희 대표는 인공지능(AI) 기반 생애주기 맞춤형 스냅&프로필 작가 추천 및 촬영 예약 플랫폼 서비스 '담아봐'로, 김재윤 대표는 사진 한 장으로 아이돌 굿즈를 손쉽게 제작할 수 있는 최고가 매칭 서비스 '포카스테이션'으로 수상의 영예를 안았다.

경기도의 이번 대회는 상금을 주고 끝나는 일회성 행사에 그치지 않는다는 점에서 차별성을 띈다. 도는 수상자들을 대상으로 개별 상담을 진행한 후 시제품 제작 특허 출원 브로셔 제작 등 맞춤형 사업화 프로세스를 밀착 지원할 방침이다.

특히 이번 대회의 기반이자 경기도의 대표적인 여성 창업 허브인 '경기도 여성창업플랫폼 꿈마루'를 통해 창업의 전 과정을 지속적으로 연계 지원한다.

대상 수상자 한태순 대표. [사진=경기도]

꿈마루는 경기도와 경기도일자리재단 등이 운영하는 여성 맞춤형 창업 지원 공간이자 플랫폼이다. 현재 고양, 남양주, 안성, 시흥, 양주, 화성 등 도내 10개 지역에서 활발히 운영 중이다.

창업 아이디어는 있지만 자본이나 공간이 부족한 여성들을 위해 ▲공동 창업 공간(공유 오피스) 및 회의실 무상 제공 ▲창업 상담 및 전문 멘토링 ▲창업 교육 및 네트워킹 프로그램 등을 전액 무료로 지원한다. 경기 도내에 거주하는 예비 여성 창업자나 초기 창업자라면 누구나 문을 두드릴 수 있는 '여성 창업의 인큐베이터' 역할을 하고 있다.

도는 이번 수상자들이 대회 이후에도 각 지역 꿈마루에 입주하거나 전문 컨설팅을 받으며 안정적으로 시장에 안착할 수 있도록 사후 관리에 총력을 기울일 계획이다.

박연경 경기도 여성가족국장은 "올해 대회에서는 기술성과 창의성을 두루 갖춘 완성도 높은 유망 여성 창업가들이 대거 발굴돼 기대가 크다"며 "경기도는 앞으로도 꿈마루 등 다양한 창업 지원 플랫폼을 통해 도내 여성들의 용기 있는 창업 도전이 안정적인 성공으로 이어질 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com