이상일 용인시장 "아이들 안전 최우선…녹색어머니회 활동 적극 지원"

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 등하굣길 교통안전에 나선 녹색어머니회에 감사를 전하며 예산·행정 지원을 확대하겠다고 11일 밝혔다.

11일 용인동부경찰서에서 녹색어머니회 발대식이 열렸다.[사진=용인시]

이날 이상일 시장은 용인동부경찰서 4층 강당에서 열린 녹색어머니회 발대식에 참석해 어린이 통학로 안전을 위해 헌신해 온 회원들에게 표창장을 수여했다.

발대식에는 조영민 용인교육지원청 교육장, 임성식 용인동부경찰서장을 비롯해 녹색어머니회 회원 등 160여 명이 참석했다.

행사에서는 조미영 고진초 녹색어머니회장이 신임 용인시 녹색어머니회 연합회장으로 취임했다. 수석부회장에는 최영미 남곡초 녹색어머니회장, 총무에는 김상미 송전초 녹색어머니회장이 각각 선임됐다.

이 시장은 통학로 교통지도 봉사 등 녹색어머니회 활동에 앞장서 온 최영미 수석부회장과 김상미 총무에게 표창장을 전달했다.

이상일 시장은 "시장으로서 임기 4년 가운데 3년간 녹색어머니회 회원들과 친구처럼 지내며 교통지도 봉사에 함께했다"며 "녹색어머니회의 꾸준한 교통지도와 다양한 캠페인 덕분에 아이들의 등하굣길이 한층 더 안전해지고 통학 환경도 많이 개선됐다고 생각한다"고 말했다.

이어 "올해 어린이보호구역 관련 사업에 약 52억 원의 예산을 투입했다"며 "내년에는 더 많은 지원을 할 수 있도록 노력하겠다. 반도체 프로젝트를 흔들림 없이 추진해 늘어나는 세수를 시민을 위한 다양한 사업에 과감하게 투자하겠다"고 강조했다.

조미영 신임 회장은 "회원들과 화합하고 소통하며 현장의 목소리에 귀 기울이겠다"며 "아이들의 소중한 생명을 보호하고 올바른 어린이 안전 문화가 정착되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 녹색어머니회는 어린이 등하굣길 교통지도를 위해 1971년 출범한 민간 자율 봉사조직으로 용인시 녹색어머니회는 2007년 자원봉사단체로 공식 등록했으며 어린이 교통안전 캠페인, 올바른 개인형 이동장치(PM·Personal Mobility) 이용 홍보 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

seraro@newspim.com