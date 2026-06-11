K게임에 두바이 현지인, 2만5000명 몰렸다…콘진원 엑스포 성료

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 두바이서 열린 K게임 부스에 현지인 2만5000명 몰리는 등 성황을 이뤘다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 4일부터 7일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 '두바이 게임엑스포 2026(Dubai GameExpo 2026)'에 참가해 '코리아 360' 홍보관을 성황리에 운영했다고 11일 밝혔다.

두바이에서 열린 '코리아360'게임엑스포 홍보부스에 많은 현지인들이 몰려 성황을 이뤘다. [사진= 콘진원]

이번 행사는 중동 지역 소비자와 게임·콘텐츠 산업 관계자를 대상으로 K-콘텐츠 체험 기회를 확대하고, 두바이페스티벌시티몰에 위치한 '코리아 360'의 현지 인지도를 제고해 콘텐츠 및 연관 상품의 판매·수출 확대 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

콘텐츠진흥원은 행사 기간 K-콘텐츠 체험 공간을 운영하며 현지 관람객이 한국 콘텐츠를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공했다. 체험 공간은 스테핀(STEPIN), 얼티레이서(ULTIRACER), 배틀그라운드 모바일 등 게임 체험과 가상현실(VR) 콘텐츠로 구성됐다.

행사 기간 현지 관람객과 산업 관계자 등 총 4만여 명이 방문한 가운데, 코리아 360 홍보관에는 2만 5천여 명이 찾았다. 방문객 칼리드 만수르(Khalid Mansour)는 "KOREA 360 홍보관은 이번 게임엑스포에서 가장 인상적인 공간 중 하나였으며, 직접 참여할 수 있는 체험형 콘텐츠가 많아 흥미로웠다"고 밝혔다.

홍보관에서는 콘텐츠 체험과 함께 K-뷰티, K-식품, K-라이프스타일 등 다양한 한국 상품도 선보였다. 행사 기간 총 49개 브랜드, 194개 품목을 소개하며 현지 소비자들의 관심을 모았다. 이를 통해 코리아 360은 단순한 콘텐츠 홍보 공간을 넘어 한국 콘텐츠와 소비재를 함께 경험할 수 있는 복합 문화 플랫폼으로서의 역할을 강화했다는 평가를 받았다.

콘진원은 두바이페스티벌시티몰 내 코리아 360 매장 방문 유도를 위해 콘텐츠 체험, 상품 구매, 매장 방문 미션 등 다양한 참여형 이벤트도 병행했다. 행사 기간 총 1800여 명이 프로그램에 참여했으며, 코리아 360 온라인 계정 구독자 수 증가 등 현장 홍보 효과가 지속적인 관심 확대로 이어졌다.

박영일 콘진원 UAE 비즈니스센터장은 "두바이 게임엑스포 2026 참가를 통해 중동 소비자들이 K-콘텐츠와 한국 생활문화 상품을 함께 경험할 수 있는 의미 있는 접점을 마련했다"며 "앞으로도 코리아 360을 거점으로 K-콘텐츠의 중동 시장 진출과 글로벌 네트워크 확대를 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com