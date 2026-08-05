전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.05 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

[인터뷰] 한상대 전 검찰총장 "檢수사권 폐지로 법치 30년 퇴보…李대통령에 실망"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한상대 전 검찰총장은 4일 형사소송법 개정안에 거부권을 행사하지 않은 이재명 대통령을 법률가로서 실망스럽다고 비판했다.
  • 그는 검사의 보완수사권 폐지가 준사법기관인 검찰의 통제 기능을 붕괴시켜 형사사법 체계를 20~30년 퇴보시키고 사법 불신을 초래할 것이라 했다.
  • 또 경찰로의 수사권 집중은 권력 수사를 위축시키고 위헌 소지도 있다며 후배 법조인들에게 '영혼 있는 법률가'로서 소신을 지키라 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'검찰동우회 회장' 한상대 전 검찰총장 인터뷰
"'영혼 있는 법률가'들의 부재가 너무나 안타깝다"
"신분 보장 없는 경찰에 권한 집중…'권력수사' 방패막 사라져"
"후배 검사들 좌절 말길…법률가의 본질적 역할 고민해야"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = "수사와 재판을 아우르는 형사사법 절차는 본질적으로 법률가들이 사법적 통제를 통해 인권을 보호하고 법치주의를 구현하는 국가의 기본 시스템이다. 이를 송두리째 무너뜨리는 것은 한국 형사사법 문명을 20~30년 퇴보시키는 일이다. 무엇보다 현 상황에서 소신을 지켜야 할 '영혼 있는 법률가'들의 부재가 너무나 안타깝다."

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한상대 전 검찰총장이 4일 오후 서울 강남구 한상대법률사무소에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.08.04 ryuchan0925@newspim.com

한상대 전 검찰총장은 지난 4일 진행된 뉴스핌과의 인터뷰에서 법률가 출신인 이재명 대통령이 검사의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안에 대해 재의요구권(거부권)을 행사하지 않은 점에 대해 실망감을 표했다. 한 전 총장은 전직 검찰총장 등 퇴직 검사들이 모인 검찰동우회 회장을 맡고 있다.

한 전 총장은 "법률가의 기본적 소명은 정치적 파고 속에서도 자신의 소신을 지키는 것"이라며 "대통령은 검사의 보완수사권이 (예외적으로) 필요한 경우가 있다고 소신을 밝힌 적이 있음에도, 결과적으로 거부권을 행사하지 않은 것은 법조인의 관점에서 참으로 아쉽고 실망스러운 일"이라고 지적했다.

그는 이번 개정안이 대륙법계에 뿌리를 둔 우리나라 형사사법 체계의 근간을 뒤흔들었다고 강하게 비판했다. 독일·프랑스 등 대륙법계에서 검사는 단순한 당사자가 아닌, 법원의 재판에 준해 법치주의를 구현하는 '준사법기관'으로 평가받는다.

한 전 총장은 보완수사권 폐지로 수사 과정에서 검사에 의한 객관적 검증과 통제 장치가 약화될 것이라고 지적했다. 나아가 수사 단계의 변화가 재판 절차 전반에도 부정적인 영향을 미칠 것이라고 내다봤다.

그는 "지난 72년 동안 검찰은 준사법기관으로서 경찰 수사를 사법적으로 지휘·감독하고 필터링하는 객관의무를 수행해 왔다"며 "이제 법률가인 검사의 수사적 통제가 빠지면서 증거가 미흡한 상태에서 기소하거나 무혐의 결정을 하는 등 불완전한 처분이 남발될 것"이라고 경고했다.

이어 "결국 판사도 검사의 기소를 신뢰하기 어려워지면서 재판이 지연되고 판사의 오판 가능성도 높아질 수밖에 없다"며 "억울한 피고인을 양산하거나 범죄 피해자의 눈물을 닦아주지 못하는 사법 불신으로 이어질 것이다. 검찰이 준사법기관으로서 했던 역할이 사라짐으로써 법치의 일각이 무너지는 것"이라고 덧붙였다.

한 전 총장은 경찰로의 수사권 집중에 따른 '권력 수사'의 후퇴도 우려했다. 그는 "검사와 달리 경찰은 신분 보장이 되지 않기 때문에 인사권자나 권력자의 영향력에서 자유롭기 어렵다"며 "검찰이라는 사법적 방패막이 사라진 상태에서 거대 정치 권력이나 재벌 등 기득권층에 대한 수사가 위축될 수밖에 없다"고 지적했다.

그러면서 "이번 검찰개혁은 지나치게 정파적으로 진행됐다. 검찰의 인지수사 범위를 좁히는 등의 합리적인 개혁 방안을 넘어, '공소청'이라는 명칭 변경에 집착한 모습은 굉장히 감정적인 접근"이라고 했다.

한 전 총장은 개정안의 위헌 논란과 관련해 "헌법은 검사의 영장청구권을 명문으로 인정하고 있고 그 방식에 제한을 두지 않는다"며 "헌법에 정통한 이석연 전 법제처장이 위헌이라고 의견을 표명한 것에 동의한다. 헌재로 가면 위헌 판결이 나올 것"이라고 주장했다.

한 전 총장은 마지막으로 사법 체계의 큰 변혁을 맞이한 후배 검사들과 법조 후학들에게 꺾이지 않는 마음을 당부했다.

"어느 조직이나 영광의 순간이 있으면 좌절과 하락세의 사이클이 존재하며, 올바른 법치를 회복하기 위한 시기는 반드시 다시 올 것이다. 일선 후배들이 당장의 혼란에 좌절하기보다는, AI 시대로 접어드는 시대적인 변화 속에서 법률가의 본질적인 역할을 깊이 고민하고 실력을 다지길 바란다. 어디서든 '영혼 있는 법률가'로서의 소임을 다해주길 기대한다."

hong90@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
사진
프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동