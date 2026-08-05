[오늘의 정치일정] 8월 5일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 4일 외교·통일·국방부 업무보고를 받았다.
- 대통령은 전국민족민주유가족협의회 40주년 오찬도 했다.
- 이재명 대통령이 행안부 등 업무보고를 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 업무보고-외교부, 통일부, 국방부, 국가보훈부 (청와대 영빈관)
12:00 전국민족민주유가족협의회 40주년 기념 오찬 (청와대 본관)
16:20 업무보고-행정안전부, 법무부, 국무조정실, 법제처, 인사혁신처
14:00 업무보고-육부, 국가교육위원회, 문화체육관광부, 국가유산청
<외교부>
-장관
10:00 부처별 업무보고
15:00 업무보고 사후브리핑
-1차관
10:00 부처별 업무보고
-2차관
10:00 부처별 업무보고
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
업무보고
-차관
업무보고
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
10:30 '모두의 민주' 창립식 (국회 의원회관 대회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-정점식 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표
12:10 故노무현 대통령 묘역 참배 (경남 김해 봉하마을)
14:30 문재인 前 대통령 예방 (경남 양산 평산마을)
-김준형 원내대표
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
13:20 KBS1-R '세상의 모든 정보 윤인구입니다' 출연
-천하람 원내대표
08:30 채널A-Y 정치시그널 출연
the13ook@newspim.com