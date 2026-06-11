경제 6단체 "레미콘 운송 거부 우려…반도체 공장 차질 가능성"

수도권 공사 현장 공급 차질 확산

"합의 파기 아쉬워…정부 지원 필요"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 경제 6단체가 수도권 레미콘운송노조의 집단 운송 거부에 대해 우려를 표했다. 레미콘 공급 차질이 장기화할 경우 반도체 공장과 주택·인프라 등 주요 공사 현장으로 피해가 확산될 수 있다는 지적이다.

한국경제인협회, 대한상공회의소, 한국경영자총협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제 6단체는 11일 공동 성명을 내고 "경제계는 건설 현장은 물론 산업 전반에 막대한 지장을 초래하고 있는 수도권 레미콘 운송노조의 집단 운송 거부에 대해 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다.

한국경제인협회 전경 [사진=뉴스핌DB]

이들은 "특히 레미콘 업계는 물량 감축 등으로 가동률이 14%에도 못 미치는 상황에서 유가 등 원가 상승으로 어려운 현실임에도 불구하고, 국가 경제를 고려해 노동조합과 합의를 한 바 있다"며 "이번 운송 거부는 어렵게 이루어진 노사 합의를 파기하고 시작되었다는 점에서 아쉬움이 크다"고 했다.

이어 "레미콘은 건설 산업의 핵심 자재로 공급이 차질을 빚을 경우, 주요 기간 시설의 공정 중단이 불가피하다"며 "특히 수도권은 반도체 공장, 주택·인프라 등 국가 경제와 민생에 직결된 공사 현장이 집중되어 있어, 사태 장기화 시 국민경제 전체로 피해가 확산될 우려가 크다"고 강조했다.

경제 6단체는 운송 거부보다는 대화와 타협이 필요하다고 했다. 이들은 "고물가와 건설경기 침체로 관련 산업이 위기를 겪는 상황에서, 운송 거부에 나서기보다는 위기 극복과 상생을 위한 지혜를 모아야 할 시점"이라며 "운송 단가를 비롯한 당면 현안은 대화와 타협을 통해 합리적인 해결책이 모색되어야 할 것"이라고 밝혔다.

정부를 향해서는 "협상이 조속히 재개될 수 있도록 적극 지원에 나서는 한편, 레미콘 공급 안정화와 현장 피해 최소화를 위한 대책에 힘써주기를 당부한다"고 했다. 또 "경제계도 건설 현장의 안정과 첨단산업 적기 투자가 차질 없이 진행될 수 있도록 적극 협력해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

수도권 레미콘운송노조는 지난 8일부터 운송 단가 인상 등을 요구하며 사실상 파업에 돌입했다. 노조는 지난 10일 노사 잠정 합의안에 대한 찬반 투표를 실시했지만 부결됐다.

kji01@newspim.com