함평 자연생태공원 무료 개방 효과 "입장객 41% 급증"

AI 핵심 요약beta
- 함평군이 4월부터 자연생태공원 야외 무료 개방을 시행했다
- 5월 자연생태공원 입장객은 전년보다 41.2% 늘었다
- 군은 공원을 서남권 생태관광 거점으로 육성할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 지난 4월 시행된 함평자연생태공원 야외공간 무료 개방 이후 방문객이 큰 폭으로 증가했다.
함평군은 자연생태공원 야외공간 무료 개방 정책 시행 이후 입장객이 늘어나는 등 성과가 나타나고 있다고 11일 밝혔다.
군에 따르면 지난 4월 23일 조례 개정을 거쳐 시행된 무료 개방 이후 5월 한 달간 자연생태공원 입장객은 전년 같은 기간보다 41.2% 증가했다. 양서·파충류생태공원을 포함한 전체 방문객도 1만 1363명에서 1만 4725명으로 약 30% 늘었다.
이번 정책은 군민과 관광객의 접근성을 높이고 자연생태공원을 열린 공공 여가 공간으로 조성하기 위해 마련됐다. 군은 조례 개정 과정에서 여가·휴식 공간 확대, 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화, 공공시설의 공익 기능 강화, 관광자원 간 연계 확대 등을 고려해 무료 개방을 결정했다.
무료 개방 이후 가족 단위 방문객과 단체 관광객이 증가했고, 입장료 부담으로 방문을 미뤘던 지역 주민 이용도 확대된 것으로 나타났다. 군은 함평엑스포공원 등 인근 관광자원과 연계한 체류형 관광 효과도 점차 확대될 것으로 보고 있다.
함평군은 향후 관광 안내 기능 강화와 환경 정비, 편의시설 확충 등을 통해 자연생태공원을 서남권 생태관광 거점으로 육성할 계획이다.
saasaa79@newspim.com