하남시, '2026년 수돗물 품질보고서' 발간…수질정보 한눈에

수돗물평가위원회 운영·노후관 정비로 품질관리 강화

[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 하남시는 시민의 알권리 충족과 수돗물에 대한 신뢰도 향상을 위해 수질 정보와 생산·공급 과정 등을 담은 '2026년 하남시 수돗물 품질보고서'를 발간했다고 11일 밝혔다.

'2026년 하남시 수돗물 품질보고서' 표지.[사진=하남시]

수돗물 품질보고서에는 취수지점부터 수도꼭지까지의 수돗물 생산·공급 과정과 원수 수질 현황, 먹는물 수질기준, 수질검사 결과 등 시민들이 궁금해하는 수돗물 관련 정보가 수록돼 있다.

하남시는 하천 생활환경 기준 '매우 좋음' 또는 '좋음' 등급에 해당하는 양질의 한강 원수를 취수해 정수 처리하고 있는데 지난해 상수원수와 정수, 수도꼭지 수질에 대한 검사를 실시한 결과, 먹는물 수질기준 전 항목에서 적합 판정을 받아 안전성을 입증했다.

또 안전한 수돗물 생산과 공급을 위해 '하남시 수돗물평가위원회 설치 조례'에 따라 전문가와 시민 등으로 구성된 수돗물평가위원회를 분기별로 운영해 수질 관리 실태를 점검하고 수질 관련 문제점 분석과 개선방안 마련에 대한 자문 역할을 수행하며 수돗물 품질 향상에 기여하고 있다.

이와함께 정수장에서 생산된 수돗물이 각 가정에 공급될 때까지 안전하고 깨끗한 수질이 유지될 수 있도록 노후 상수도관 교체·개량사업을 지속 추진하고 있으며 환경경영체계 구축 노력을 인정받아 한국경영인증원으로부터 환경경영시스템 ISO14001 인증을 획득하는 등 시민들에게 보다 안전한 수돗물을 공급하고 있다.

하남시 관계자는 "2025년 한 해 동안 하남시 정수장에서 생산한 수돗물은 수질기준을 초과하거나 위반한 사례가 단 한 건도 없었다"며 "앞으로도 철저한 수질 관리를 통해 시민들이 안심하고 마실 수 있는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

observer0021@gmail.com