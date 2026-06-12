[오늘날씨] 전국 대체로 맑음...서울 한낮 28도

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아침 최저기온 12~18도·낮 최고기온 25~30도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 12일은 낮 최고기온이 25~30도로 초여름 날씨겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 오후부터 차차 구름이 많겠다. 강원도는 가끔 구름이 많겠다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 18일 오후 서울 낮 기온이 30도까지 올라 초여름 날씨를 나타내고 있는 가운데, 종로구 세종대로 사거리를 찾은 시민들이 그늘막과 양산으로 더위를 피하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

오후부터 저녁 사이 강원중·북부내륙·산지는 소나기가 오는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 강원중·북부내륙·산지 5~10mm다.

아침 최저기온은 12~18도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 17도 ▲수원 16도 ▲춘천 13도 ▲강릉 18도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 18도다.

낮 최고기온은 25~30도가 전망된다. ▲서울 28도 ▲인천 26도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 29도 ▲청주 29도 ▲대전 29도 ▲전주 29도 ▲광주 29도 ▲대구 30도 ▲부산 26도 ▲울산 29도 ▲제주 25도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com