초여름 단양강변 물들인 장미의 향연…13일 야간 축제 개최

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단양읍 장미터널서 '장미길의 향연' 열려…버스킹·체험·먹거리 풍성

바람개비 200개 이색 풍경…복지 사각지대 발굴 캠페인도 병행

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =초여름 충북 단양강변을 붉게 물들인 장미터널에서 장미 향 가득한 특별한 밤이 펼쳐진다.

단양군은 오는 13일 오후 5시부터 8시까지 단양읍 장미터널 일원에서 주민과 관광객이 함께 즐기는 '장미길의 향연' 행사를 개최한다고 11일 밝혔다.

단양 장미터널.[사진=단양군] 2026.06.11 choys2299@newspim.com

단양읍주민자치위원회가 주관하는 이번 행사는 만개한 장미를 배경으로 공연, 체험, 게임, 먹거리, 캠페인이 한데 어우러진 초여름 야간 축제로 마련됐다.

행사 구간인 장미길 도전 입구부터 소공원 일원까지는 데크 난간을 따라 200개의 바람개비가 설치돼, 만개한 장미터널과 어우러진 이색적인 풍경을 선사할 예정이다.

현장에서는 축제의 감성을 더할 버스킹 공연을 비롯해 장미 손수건 만들기, 장미 석고 방향제 만들기 등 다채로운 체험 프로그램이 진행된다. 방문객들의 흥을 돋울 이색 게임도 마련된다.

대형 새총으로 조약돌을 날려 과녁을 맞히는 '대형 새총 쏘기'와 인형, 마그넷, 손거울 등 300개의 경품이 준비된 '꽝 없는 뽑기' 이벤트가 방문객들에게 색다른 즐거움을 제공한다.

먹거리 장터에서는 시원한 오미자 시음과 함께 부침개, 도토리묵무침 등 간단한 먹거리가 마련돼 초여름 저녁 나들이의 즐거움을 더할 예정이다.

단순한 즐길 거리를 넘어 이웃을 위한 뜻깊은 행사도 함께 열린다.

단양강변 장미터널은 단양읍 도심과 강변을 따라 이어진 지역의 대표 산책 명소다.

이규진 단양읍주민자치위원장은 "가족, 연인, 친구와 함께 단양의 초여름 밤을 만끽하고 소중한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

choys2299@newspim.com