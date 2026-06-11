[2026WC] 남아공전 앞둔 멕시코 감독 "안방 개막전 반드시 승리"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안방에서 열리는 역사적인 개막전을 앞두고 공동 개최국 멕시코의 하비에르 아기레(67) 감독이 완벽한 준비를 선언했다. 홈 팬들 앞에서의 확실한 승리 다짐과 함께 40년 전 선수로 누볐던 그라운드에 사령탑으로 돌아온 특별한 감회도 전했다.

아기레 감독은 11일(한국 시각) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막전 공식 기자회견에서 "첫 경기를 멋지게 치를 수 있는 모든 조건이 갖춰져 있다"며 "최근 보여준 경기력을 발휘해 반드시 승리하겠다"고 자신감을 보였다. 멕시코는 12일 오전 4시 멕시코시티 스타디움에서 남아프리카공화국과 조별리그 A조 1차전을 치르며 이번 월드컵의 성대한 막을 올린다.

[과달라하라 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=멕시코 하비에르 아기레 감독이 10일(한국시간) 남아공과의 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 앞두고 공식 사전 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com

이번 개막전은 한국 축구 대표팀 입장에서도 놓칠 수 없는 무대다. 한국·멕시코·체코·남아공이 속한 A조에서 멕시코는 한국과 함께 강력한 조 1위 후보로 평가받는다. 멕시코는 남아공전을 마친 뒤 오는 19일 홍명보호와 조별리그 2차전에서 정면충돌한다. 한국으로선 조 1위 경쟁자의 전력을 고스란히 탐색할 기회다.

멕시코 대표팀 사령탑만 세 차례 맡은 '백전노장' 아기레 감독에게 이번 개막전은 남다르다. 그는 선수 시절인 1986년 멕시코 월드컵 당시에도 국가대표로 출전했다. 공교롭게도 당시 멕시코의 첫 경기가 열린 장소 역시 이름만 바뀐 현재의 멕시코시티 스타디움(옛 아스테카 스타디움)이었다. 게다가 개막전 상대인 남아공의 휴고 브로스 감독은 40년 전 멕시코의 첫 경기 상대였던 벨기에의 선발 수비수였다.

[과달라하라 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=멕시코 하비에르 아기레 감독이 10일(한국시간) 남아공과의 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 앞두고 공식 사전 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com

아기레 감독은 "40년 만에 같은 경기장에 다시 설 수 있게 돼 정말 감사하고 영광스럽다"며 미소 지었다. 이어 "당시에는 막 결혼한 신혼부부였지만 이제는 손녀들이 할아버지의 경기를 보러 온다. 축구와 함께 걸어온 세월과 희생에 대한 보상을 받는 기분"이라며 벅찬 감회를 전했다.

그는 베테랑과 신예의 신구 조화를 통해 개최국의 이점을 극대화하겠다는 구상이다. 이번 멕시코 대표팀에는 울버햄프턴에서 황희찬과 한솥밥을 먹는 공격수 라울 히메네스를 필두로 개인 통산 6번째 월드컵 본선 출전을 앞둔 베테랑 수문장 기예르모 오초아(리마솔), 17세 특급 유망주 힐베르토 모라(티후아나) 등이 이름을 올렸다.

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