은평구, 서울시 동행센터 성과평가 '대상'…3년 연속 우수 자치구

AI 핵심 요약beta
- 은평구가 11일 서울시 동행센터 운영 자치구 성과평가에서 대상을 수상했다고 밝혔다
- 은평구는 2023년·2024년 최우수 구에 이어 올해 대상까지 받으며 3년 연속 우수 자치구로 선정됐다
- 현장 중심 복지·건강 통합 돌봄 체계와 복지 인력 전문성 강화가 높은 평가를 받았다고 설명했다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 은평구는 서울시가 주관한 '2025년 동행센터 운영 자치구 성과평가'에서 대상을 수상했다고 11일 밝혔다. 은평구는 2023년과 2024년 최우수 구 선정에 이어 이번 평가에서 대상까지 수상하며 3년 연속 우수 자치구로 선정되는 성과를 거뒀다.
평가는 서울시 25개 자치구를 대상으로 총괄·복지·건강 3개 분야 20개 지표를 기준으로 진행됐으며, 은평구는 현장 중심의 복지행정과 복지·건강 분야 협업 체계 구축 등에서 높은 평가를 받았다.
구는 동주민센터 현장 인력을 중심으로 복지사각지대 발굴과 찾아가는 방문상담, 통합복지종합상담 등 주민 밀착형 복지서비스를 제공해 왔다. 이와 함께 복지 인력의 전문성 향상을 위한 직무교육을 확대해 보다 질 높은 복지서비스 제공에 힘써왔다고 덧붙였다.
아울러 돌봄복지국과 보건소 등 관련 부서가 긴밀히 협력해 건강 스크리닝, 위기가구 방문상담, 어르신 건강증진 프로그램 등을 운영하며 복지와 건강을 연계한 통합 돌봄 체계를 구축했다.
김미경 은평구청장은 "이번 대상 수상은 현장에서 주민들을 위해 노력해 온 직원들과 구민들이 함께 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 복지사각지대 없는 촘촘한 복지안전망 구축을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com