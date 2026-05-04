[6·3 지선 주자] "중단 없는 발전"…김미경 은평구청장 후보, 10일 선거사무소 개소

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현장 중심 행정 성과 보고·지지 호소…3선 의지 다져

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 김미경 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 선거사무소를 공식 개소하며 본격적인 선거 운동에 나선다.

김미경 후보 측은 오는 10일 오후 3시 은평구 통일로 830 연신내 파레제페 빌딩 1층에 마련된 선거사무소에서 '미(美)캠프' 개소식을 개최한다고 4일 밝혔다.

김미경의 미캠프 선거사무소 개소식 [포스터=김 후보 측]

김 후보는 구의원과 시의원을 거쳐 민선 7·8기 은평구청장을 역임하며 쌓아온 23년의 행정 경험을 바탕으로, 현장에서 답을 찾는 '현장 중심 행정'의 성과를 구민들에게 직접 보고하고 지지를 호소할 예정이다.

그는 재임 기간 내내 한국매니페스토실천본부 공약이행 평가에서 최고등급(SA)을 획득하는 등 '약속을 지키는 행정력'을 증명해 온 만큼, 이번 개소식을 통해 검증된 실력과 정책 추진력을 다시 한번 부각시키겠다는 전략이다.

김 후보는 "23년 간 오직 은평의 발전과 구민의 행복만을 생각하며 현장을 누벼왔다"며 "함께 일궈온 변화들이 결실 맺을 수 있도록 저, 완성형 행정가 김미경에게 다시 한번 힘을 모아달라"고 호소했다.

김 후보는 이번 선거사무소 개소식을 계기로 구민·당원·지지자들을 결집하고, 6월 3일 은평구청장 선거 승리를 향한 본격적인 선거운동을 이어간다.

kh99@newspim.com