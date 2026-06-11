2027학년도 지역의사제, 수시로 94% 선발…수능 최저도 '고강도'

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수시 선발 인원 458명 중 447명 수능 최저 기준 적용

"내신·수능 모두 우수해야"…자연계 합격선 변동 가능성

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 2027학년도부터 처음 시행되는 지역의사제 전형이 수시 중심 선발과 높은 수능 최저학력기준 적용을 특징으로 운영될 전망이다.

11일 종로학원에 따르면 2027학년도 전국 31개 의과대학의 지역의사제 선발 인원은 총 488명이다. 이 가운데 458명(93.9%)이 수시 전형으로 선발되고, 정시 선발 인원은 30명(6.1%)에 그친다.

[사진=뉴스핌DB] 2026.02.10

31개 대학 중 28개 대학은 지역의사제 모집 인원 전원을 수시로 선발한다. 권역별로는 경인·강원·대구경북·부울경 지역 대학이 모두 수시 선발을 실시한다. 충청권(89.0%), 호남권(89.8%), 제주권(71.4%)도 대부분 수시 중심으로 모집한다.

정시 선발은 충북대 13명, 전남대 9명, 제주대 8명 등 3개 대학에서만 이뤄진다.

수시 전형에서는 수능 최저학력기준 적용 비율이 매우 높은 것으로 나타났다. 수시 선발 인원 458명 중 447명(97.6%)이 수능 최저학력기준을 적용한다. 이를 적용하지 않는 인원은 11명(2.4%)에 불과하다.

수능 최저학력기준을 적용하지 않는 대학은 성균관대 3명, 인하대 6명, 제주대 2명 등 3곳이다.

대부분 대학은 3개 영역 등급합 4~6 수준의 높은 수능 최저학력기준을 요구한다. 이에 따라 지역의사제 수시 전형에서는 내신과 수능 성적을 모두 충족하는 최상위권 학생을 중심으로 경쟁이 이뤄질 가능성이 크다는 분석이 나온다.

임성호 종로학원 대표는 "지역의사제 수시 전형은 내신과 수능 성적을 동시에 충족하는 최상위권 학생 중심으로 선발이 이뤄질 가능성이 크다"고 분석했다.

임 대표는 "최상위권 학생들이 지역의사제 전형으로 이동하면 자연계 일반학과의 내신·수능 합격선이 일부 하락할 수 있다"면서도 "다만 상위권 N수생이 늘어날 경우 합격선 하락 폭은 미미하거나 오히려 상승할 가능성도 있다"고 전망했다.

이어 "최근 의대 정원 확대와 조정이 반복되는 흐름을 면밀히 살펴봐야 한다"고 덧붙였다.

hyeng0@newspim.com