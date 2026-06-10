6·10항쟁 39주년 전남·광주 합동 기념식…민주정신 재확인

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 10일 6·10민주항쟁 39주년 기념식을 열었다
- 행사에서 6월 민주항쟁의 의미를 되새기며 민주주의 정신 계승을 다짐했다
- 전남도는 표지석 설치·예우사업·수당 지급 등 민주화운동 관련자 지원을 확대하고 있다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 6·10민주항쟁 39주년을 맞아 민주주의 정신 계승과 시민주권 실현 의지를 재확인했다.
전남도는 10일 광주 동구 전일빌딩249에서 열린 광주·전남 합동 기념식에 황기연 행정부지사, 고광완 광주시 행정부시장, 민주화운동 단체 관계자와 시민 등 100여 명이 참석했다고 밝혔다.
행사는 '항쟁의 자부심, 시민주권의 새물결로'를 주제로 (사)광주전남6월항쟁이 주관해 진행됐다.
참석자들은 1987년 6월 민주항쟁의 의미를 되새기고 민주주의 발전에 헌신한 이들의 뜻을 기리며 정신 계승을 다짐했다.
황 부지사는 축사에서 전일빌딩을 5·18민주화운동의 역사적 상징 공간으로 언급하며 "광주와 전남에서 시작된 시민들의 참여가 오늘의 민주주의를 만들었다"고 밝혔다.
이어 "민주주의 역사와 희생을 훼손하는 행위에 단호히 대응하고 가치를 지켜나가겠다"고 말했다.
또 "6월항쟁 현장 표지석 설치와 민주화운동 관련자 예우사업이 추진 중이며 민주주의 정신이 미래세대까지 이어지도록 적극 지원하겠다"며 "전남광주통합특별시가 시민주권을 기반으로 한 공동체로 발전해야 한다고 덧붙였다.
전남도는 2018년부터 민주화운동 관련자 생계지원비를 지급해왔으며 2025년부터는 65세 이상 대상 명예수당을 지급하는 등 관련자 지원을 확대하고 있다.
ej7648@newspim.com