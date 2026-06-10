차석호 함안군수 당선인 "행정은 실행으로 평가"…인수위 공식 출범

AI 핵심 요약beta
- 차석호 함안군수 당선인이 10일 인수위 출범식과 현판 제막식을 열고 군정 인수에 착수했다.
- 인수위는 4개 분과에 전문가 11명과 자문위원 5명, 파견 공무원 5명으로 구성됐다.
- 차 당선인은 위촉장을 수여하며 핵심 공약의 즉시 실행 로드맵 마련을 강조했다.
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[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 민선 9기 경남 함안군수직 인수위원회는 10일 오후 함안읍 소재 대박빌딩 2층에서 인수위원회 출범식과 현판 제막식을 열고 군정 인수 작업에 들어갔다고 밝혔다. 출범식에는 인수위원 11명과 자문위원 5명, 파견 공무원 5명이 참석했다.
차석호 당선인은 이날 출범식에서 위촉장을 직접 수여했다.
인수위원회는 위원장과 부위원장을 중심으로 예산·조직, 산업·건설·경제, 농업관광문화, 복지환경산림 등 4개 분과로 꾸렸다. 각 분과에는 행정, 도시계획, 산업, 농업, 복지, 환경, 산림 분야 전문가 11명이 배치됐다.
위원장은 전호열 전 함안군 행정국장이 맡았고 부위원장은 이상호 당선인 캠프 본부장이 선임됐다. 예산·조직 분과에는 안성수 창원대 교수와 이태곤 효원플러스 부사장이, 산업·건설·경제 분과에는 정용선 경남대 교수와 배종성 창원대 외래교수가 참여했다.
농업관광문화 분과는 안광환 전 경남농기원 단감연구소 소장과 배부순 블루노바램 대표가 맡았다. 복지환경산림 분과에는 강도명 마산대 교수, 신승구 경상대 조교수, 최명석 한국산림유전생리학회 회장 등이 이름을 올렸다.
차 당선인은 함안 현장 의견을 전달할 자문위원 5명도 별도로 위촉했다. 인수 실무를 지원할 함안군 파견 공무원 5명도 합류했다.
차 당선인은 인사말에서 "행정은 구호가 아니라 실행으로 평가받는다는 것을 33년 공직 생활에서 배웠다"며 "핵심 공약의 즉시 실행 로드맵을 그려야 한다"고 말했다.
news2349@newspim.com