조정식 의장, 김민석 총리 접견..."국회 복귀 시 정치 도약 큰 역할 해달라"

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'투표용지 부족' 사태에 "민주주의 흔든 중대사태…조속히 국조 추진"

金총리 "국회 수장으로서 큰 역할을 해주시길 기대"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 신임 국회의장은 10일 의장 취임 축하 인사차 예방한 김민석 국무총리를 접견하고, 김 총리의 국회 복귀 및 행정부와의 협력 방안을 논의했다.

조 의장은 이날 오후 서울 여의도 국회 본관에서 최근 김 총리가 국회로 돌아오겠다는 뜻을 밝힌 것을 언급하며 "이재명 정부의 집권 플랜을 설계하고 1기 내각을 이끌면서 안정감 있는 리더십으로 많은 성과를 냈다"고 평가했다.

조정식 국회의장(오른쪽)이 10일 오후 서울 여의도 국회에서 김민석 국무총리와 만나 기념사진을 찍고 있다. [사진=국회의장실]

이어 "풍부한 국정 경험을 갖춘 중진 의원으로서, 향후 국회 복귀 시 우리 국회와 정치가 한 발 더 도약하는 데 큰 역할을 해달라"고 당부했다.

조 의장은 투표용지 부족 사태에 대한 철저한 진상규명과 제도 개선의 필요성을 강조했다.

그는 "국회는 조속한 국정조사로 진상을 규명하고 선관위 개혁방안을 도출해 국민주권의 완전한 보장을 위한 국회의 역할을 다할 것"이라며, 정부를 향해서도 "검경 합동수사본부가 설치되는 만큼 신속하고 철저하게 수사해 주기를 바란다"고 했다.

이에 김 총리는 조 의장의 취임을 축하하면서 "조 의장께서는 정치적으로 여야에 조정력을 발휘할 수 있는 관계를 폭넓게 축적해 오셨고, 정치 전반과 정책에 대한 이해가 매우 깊다"고 했다.

그러면서 "대한민국의 여러 어려움에 중심을 잡아야 할 국회의 수장으로서 큰 역할을 해주시길 기대한다"며 "여러 정치·경제·사회적 문제를 해결하기 위한 입법 속도를 내고, 개헌도 지속적으로 추진될 수 있도록 뛰어난 리더십을 발휘해 주시길 바란다"고 했다.

김 총리는 투표용지 부족 사태에 대해서도 "우리가 처음 경험해 보는 민주주의 난제로서 선관위 개혁 문제에 국회가 국정조사를 주도하는 등 중심을 잡아 달라"고 했다.

allpass@newspim.com