안민석 당선인, 고양서 '경청투어' 진행…"학생 중심 교육 전환"

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통학·학군·학교개방·AI교과서 등 고양 지역 학부모 생활 밀착형 현안 청취

고양 이어 파주로 소통 행보 지속…도내 전역 의견 수렴해 교육 과제 구체화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 당선인이 고양 지역 교육 현장을 찾아 학부모들과 소통하며 '학생 중심 경기교육'으로의 체질 개선을 예고했다.

안민석 경기도교육감 당선인은 '학생 중심 경기교육'으로의 체질 개선을 예고했다. [사진=안민석 당선인 제공]

안 당선인은 10일 고양시의 한 카페에서 '경기교육대전환, 크게 제대로 듣겠다'를 모토로 한 '경청투어'를 개최해 통학·학군·학교 공간 개방 등 생활 밀착형 교육 현안에 대한 현장의 목소리를 청취했다. 이번 행사는 당선 이후 경기교육의 핵심 과제를 현장에서 직접 발굴하고 다듬기 위한 소통 행보의 일환으로 마련됐다.

이날 간담회에는 고양 지역 학부모와 학교운영위원회 관계자 등 교육 주체들이 대거 참석해 학교 현장의 불편 사항과 제도 개선을 쏟아냈다.

구체적으로는 ▲고양 지역 통학버스 운영 방안 ▲평준화·비평준화 지역 간 학군 갈등 ▲신도시 내 고등학교 부족 문제 ▲학교 운동장 및 체육관 개방 요구 ▲AI 디지털교과서 도입 및 스마트폰 사용에 따른 학생 건강·발달 우려 ▲학부모 소통 창구 및 네트워크 복원 등 다양한 교육 현안이 도마 위에 올랐다.

안 당선인은 학부모들의 이 같은 지적에 대해 그간의 교육 행정이 수요자가 아닌 공급자 중심으로 운영되어 왔기 때문이라고 진단했다. 이어 통학, 학군, 디지털 교육 등 제기된 모든 현안을 '학생의 생활'을 최우선 기준으로 삼아 재검토하고 경기교육을 학생 중심으로 다시 설계하겠다는 강력한 의지를 표명했다.

안 당선인은 "정의롭고 상식적인 경기교육을 만들겠다"라며 "현장의 비상식과 불편을 과감히 바로잡는 것에서부터 경기교육대전환을 시작하겠다"고 역설했다.

경기교육의 핵심 과제를 현장에서 직접 발굴하고 다듬기 위한 소통 행보의 일환으로 마련됐다.[사진=안민석 당선인 제공]

특히 학부모를 단순한 '민원인'으로 취급하던 기존 관행에서 벗어나 교육의 핵심 주체로 예우하겠다는 뜻을 분명히 했다. 교육청과 학부모가 수평적으로 소통하고 긴밀히 협력하는 새로운 거버넌스 구조를 구축하겠다는 구상이다.

한편 안 당선인은 이날 고양에 이어 파주에서도 경청투어 일정을 이어갔으며 경기도 전역에서 수렴한 현장 의견을 바탕으로 경기교육대전환의 세부 과제를 구체화해 나갈 방침이다.

beignn@newspim.com