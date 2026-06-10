안민석 당선인, 고양서 '경청투어' 진행…"학생 중심 교육 전환"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감 당선인은 10일 고양서 경청투어를 열어 학부모 의견을 청취했다
- 통학·학군 갈등·학교 부족·시설 개방·디지털교과서 등 생활 밀착 교육 현안이 쟁점으로 제기됐다
- 안 당선인은 학생 생활을 최우선 기준으로 경기교육을 재설계하고 학부모를 핵심 주체로 예우하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고양 이어 파주로 소통 행보 지속…도내 전역 의견 수렴해 교육 과제 구체화
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 당선인이 고양 지역 교육 현장을 찾아 학부모들과 소통하며 '학생 중심 경기교육'으로의 체질 개선을 예고했다.
안 당선인은 10일 고양시의 한 카페에서 '경기교육대전환, 크게 제대로 듣겠다'를 모토로 한 '경청투어'를 개최해 통학·학군·학교 공간 개방 등 생활 밀착형 교육 현안에 대한 현장의 목소리를 청취했다. 이번 행사는 당선 이후 경기교육의 핵심 과제를 현장에서 직접 발굴하고 다듬기 위한 소통 행보의 일환으로 마련됐다.
이날 간담회에는 고양 지역 학부모와 학교운영위원회 관계자 등 교육 주체들이 대거 참석해 학교 현장의 불편 사항과 제도 개선을 쏟아냈다.
구체적으로는 ▲고양 지역 통학버스 운영 방안 ▲평준화·비평준화 지역 간 학군 갈등 ▲신도시 내 고등학교 부족 문제 ▲학교 운동장 및 체육관 개방 요구 ▲AI 디지털교과서 도입 및 스마트폰 사용에 따른 학생 건강·발달 우려 ▲학부모 소통 창구 및 네트워크 복원 등 다양한 교육 현안이 도마 위에 올랐다.
안 당선인은 학부모들의 이 같은 지적에 대해 그간의 교육 행정이 수요자가 아닌 공급자 중심으로 운영되어 왔기 때문이라고 진단했다. 이어 통학, 학군, 디지털 교육 등 제기된 모든 현안을 '학생의 생활'을 최우선 기준으로 삼아 재검토하고 경기교육을 학생 중심으로 다시 설계하겠다는 강력한 의지를 표명했다.
안 당선인은 "정의롭고 상식적인 경기교육을 만들겠다"라며 "현장의 비상식과 불편을 과감히 바로잡는 것에서부터 경기교육대전환을 시작하겠다"고 역설했다.
특히 학부모를 단순한 '민원인'으로 취급하던 기존 관행에서 벗어나 교육의 핵심 주체로 예우하겠다는 뜻을 분명히 했다. 교육청과 학부모가 수평적으로 소통하고 긴밀히 협력하는 새로운 거버넌스 구조를 구축하겠다는 구상이다.
한편 안 당선인은 이날 고양에 이어 파주에서도 경청투어 일정을 이어갔으며 경기도 전역에서 수렴한 현장 의견을 바탕으로 경기교육대전환의 세부 과제를 구체화해 나갈 방침이다.
beignn@newspim.com