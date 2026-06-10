[MLB] 송성문 5타수 1안타...김하성은 2경기 연속 벤치

AI 핵심 요약beta
- 송성문이 10일 신시내티전서 5타수 1안타를 쳤다.
- 9회말 내야안타로 득점 기회를 만들었으나 소득은 없었다.
- 샌디에이고는 연장 11회 2점포를 맞고 3-5로 졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌디에이고 파드리스의 송성문이 사흘 만에 선발 라인업에 복귀해 안타를 신고했다.
송성문은 10일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈와의 홈경기에 유격수 겸 9번 타자로 선발 출전해 5타수 1안타를 기록했다. 지난 7일 뉴욕 메츠전 이후 3경기 만에 그라운드를 밟은 송성문은 2경기 연속 안타를 이어가 타율은 0.194(36타수 7안타)를 유지했다.
이날 송성문은 상대 선발 체이스 번스를 비롯한 신시내티 투수진의 공략에 애를 먹었다. 3회말과 5회말, 7회말 세 타석 연속으로 선두타자로 나서 모두 헛스윙 삼진으로 물러나며 아쉬움을 삼켰다.
기다리던 안타는 승부처에 터졌다. 2-2로 팽팽히 맞선 9회말 1사 주자 없는 상황에서 네 번째 타석에 들어선 송성문은 우완 불펜 토니 산틸란의 시속 96마일(약 154.5km) 직구를 받아쳐 투수 강습 내야안타를 만들어냈다. 이후 페르난도 타티스 주니어와 잭슨 메릴의 연속 안타가 터지며 송성문은 3루까지 진루해 만루 끝내기 찬스의 발판을 마련했다. 하지만 후속 타자인 매니 마차도와 개빈 시츠가 연속 삼진으로 물러나 결승 득점 기산은 무산됐다.
결국 승부는 연장으로 흘러갔다. 샌디에이고는 10회초 한 점을 내준 뒤 10회말 사마드 테일러의 적시타로 3-3 동점을 만들며 끈질기게 버텼다. 하지만 연장 11회초 일본인 투수 마쓰이 유키가 살 스튜어트에게 2점 홈런을 얻어맞으며 무너졌다. 송성문은 3-5로 뒤진 연장 11회말 선두타자로 나섰으나 1루수 뜬공에 그쳐 2연승이 좌절됐다.
김하성은 이날 시카고 화이트삭스와 방문 경기에서 벤치를 지켰다. 지난 4일 토론토 블루제이스전에 출전한 뒤 세 경기만인 지난 7일 피츠버그 파이리츠전에 선발 출격했고 다시 두 경기 연속 결장했다.
psoq1337@newspim.com