경기도교육청, 2026년도 제2회 검정고시 시행계획 공고

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 10일 올해 제2회 검정고시 계획을 공고했다
- 원서 접수는 6월22일~26일 현장과 6월25일까지 온라인으로 진행된다
- 시험은 8월11일 치러지며 합격자는 8월28일 도교육청 누리집에 발표된다
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시험일 8월 11일, 합격자 발표 8월 28일 도교육청 누리집 공개
온라인 접수자는 희망 시험지구 선택 가능… 시험 장소 공고는 7월 31일
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 학력 취득 기회 제공을 위한 올해 두 번째 검정고시 일정을 확정했다.
도교육청은 10일 '2026년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시 시행계획'을 공식 공고하고 오는 22일부터 본격적인 응시원서 접수를 시작한다고 밝혔다.
접수 방식은 현장 방문과 온라인 두 가지로 나뉜다. 현장 접수는 6월 22일(월)부터 26일(금)까지 5일간 도내 25개 교육지원청에서 진행된다. 온라인 접수는 '나이스 검정고시 서비스' 누리집을 통해 참여할 수 있으며 시스템 마감 등을 고려해 현장 접수보다 하루 빠른 6월 25일까지 완료해야 한다.
원서 접수 방식에 따라 시험 장소 지정 기준이 달라 응시자들의 주의가 요구된다. 현장 접수자는 원서를 제출한 교육지원청 관할 시험지구로 자동 지정되므로 주민등록상 주소지나 거주지와 관계없이 본인이 접수한 곳의 시험지구를 확인해야 한다. 반면 온라인 접수자는 본인이 희망하는 시험지구를 직접 선택할 수 있다. 구체적인 시험 장소는 7월 31일(금) 도교육청 누리집에 안내될 예정이다.
올해 제2회 검정고시는 오는 8월 11일에 전격 시행되며 최종 합격자는 8월 28일 도교육청 누리집을 통해 발표된다.
도교육청 관계자는 "부득이한 사정으로 정규 교육과정을 마치지 못한 학교 밖 청소년과 성인들이 불편 없이 시험에 응시하고 학력을 취득할 수 있도록 현장 행정 지원에 최선을 다하겠다"고 전했다.
beignn@newspim.com