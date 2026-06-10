스마일게이트 희망스튜디오, 창작 멘토 33명 모집

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 희망스튜디오가 29일까지 청년 멘토 '호프 크리에이터' 7기 33명을 모집했다
- 9월부터 내년 2월까지 전국 지역아동센터에서 주 1회 게임·영상·굿즈 등 창작 프로젝트를 진행한다
- 활동비·봉사시간·수료증과 공간·임직원 멘토링, 알럼나이 프로그램 등 다양한 혜택을 제공한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 희망스튜디오가 지역아동센터 아동·청소년을 지도할 청년 멘토 '호프 크리에이터' 7기 33명을 모집한다.
호프 크리에이터는 아동 청소년 창의 커뮤니티 '팔레트'에서 활동하는 청년 창작 멘토다. 지역아동센터 아동·청소년과 함께 관심사를 탐색하고 창작 프로젝트를 실행한다.
모집 대상은 창의·창작 활동의 즐거움을 아이들에게 전하고자 하는 청년이다. 장기간 멘토링을 수행할 책임감이 있거나 생성형 AI 기반 창작 활동 경험, 중장기 창작 프로젝트나 팀 프로젝트 참여 경험이 있으면 우대한다.
7기는 9월부터 내년 2월까지 서울·경기, 강릉, 전주, 대구, 부산 등 전국 지역아동센터에서 주 1회(회당 2시간, 총 20주) 활동한다. 게임, 영상, 굿즈 등 다양한 창작 프로젝트를 진행할 예정이다.
활동비가 지급되며 자원봉사 활동 시간을 인정받을 수 있다. 활동 종료 후 수료증이 제공되고, 창작 활동 공간과 스마일게이트 임직원 멘토링 기회도 제공된다. 수료 후에는 알럼나이 프로그램을 통해 지속적으로 교류하며 팀 프로젝트 지원 혜택을 받을 수 있다.
박재희 스마일게이트 희망스튜디오 팀장은 "호프 크리에이터는 지역사회 안에서 창작 멘토링 경험을 통해 리더십과 문제해결 능력을 갖춘 창의적 리더로 성장할 수 있는 기회"라며 "미래세대에 대한 애정과 AI 기반 창작 활동에 관심 있는 청년들의 많은 관심과 지원 부탁드린다"고 말했다.
모집 기간은 이달 29일까지다. 희망스튜디오 플랫폼에서 신청서를 제출하면 된다.
origin@newspim.com