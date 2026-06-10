이상이, 이번엔 강력계 형사다…'유부녀 킬러' 출격

AI 핵심 요약beta
- 배우 이상이가 7월 MBC ‘유부녀 킬러’에 출연한다
- 이상이는 남부서 강력2팀 경위 이동진 역을 맡았다
- 넷플릭스·티빙·예능 이어 활약을 잇는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상이가 넷플릭스 '사냥개들' 시즌2, 티빙 '취사병 전설이 되다'에 이어 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'로 쉼 없는 활약을 이어간다.
이상이는 오는 7월 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 남부서 형사과 강력2팀 경위 이동진 역을 맡아 또 다른 변신을 예고한다.
'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 워라벨 사수기를 그린 드라마로, 동명의 카카오페이지 인기 웹툰을 원작으로 한 작품이다.
이상이가 맡은 이동진은 누구보다 범죄 피해자의 아픔을 아는 인물로, 사적 제재가 아닌 정당한 법적 심판의 길을 선택해 반드시 '킹피셔'를 잡아 정의를 실현하겠다는 굳건한 신념으로 그를 끈질기게 추적한다. 이상이는 확신의 '킹피셔' 추적자 이동진 캐릭터에 완벽하게 녹아들어 극의 쫄깃한 긴장감을 불어넣는 역할을 톡톡히 해낼 전망이다.
한편, 이상이는 넷플릭스 '사냥개들' 시즌2에서 홍우진 역을 맡아 짜릿한 맨손 액션을 선보이며 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위를 기록한 작품의 주연으로서 이름을 올렸다. 또, 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 이상이는 4중대장 황석호 역으로 특별 출연해 매회 상상 이상의 존재감을 보여주며 특별출연이 곧 '특별히 활약해서 특별출연'이라는 새로운 정의를 내리기도 했다. 여기에 그가 자신의 매력을 있는 그대로 보여주며 '호감형 올라운더'임을 재증명한 예능 '보검 매직컬'은 시즌 2 제작이 확정됐다.
이처럼 올해만 해도 드라마부터 예능까지 장르 불문 자신의 역할에 최선을 다하며 가열찬 흥행 가도를 달리고 있는 이상이가 '유부녀 킬러'에서는 어떤 활약을 보여줄지 주목된다.
moonddo00@newspim.com