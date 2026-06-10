배스킨라빈스 매장에 AI 비서 뜬다…현대퓨처넷 공급 계약

AI 핵심 요약beta
- 현대퓨처넷이 10일 비알코리아와 AI 챗봇 공급 계약을 체결했다
- 배스킨라빈스 점포에 신제품·프로모션·매뉴얼 등 안내하는 모바일 어시스턴트형 챗봇을 도입한다
- 옵티포스와 멀티클라우드 기반으로 B2B AI 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점그룹 계열 ICT 전문기업 현대퓨처넷이 비알코리아와 손잡고 배스킨라빈스 매장 운영에 인공지능(AI)을 접목한다.
현대퓨처넷은 배스킨라빈스를 운영하는 비알코리아와 점포용 자동응답 AI 챗봇 서비스 공급 계약을 체결하고 연내 서비스를 선보일 예정이라고 10일 밝혔다.
이번에 도입되는 AI 챗봇은 점주와 매장 직원이 운영 과정에서 필요한 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 모바일 기반 어시스턴트 서비스다. 신제품 정보와 프로모션 내용, 운영 매뉴얼, 업무 가이드 등 다양한 정보를 대화형 방식으로 제공해 업무 효율을 높이는 것이 목표다.
서비스는 현대퓨처넷의 통합 AI 솔루션인 '옵티포스(OptiForce)'를 기반으로 개발된다. 옵티포스는 자체 벡터 데이터베이스인 '벡터코어(VectoCore)'를 활용해 질문의 맥락을 분석하고 관련 정보를 신속하게 검색하는 것이 특징이다. 여기에 검색증강생성(RAG) 기술을 적용해 답변 정확도를 높였다.
또한 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트 애저(Azure) 기반의 멀티클라우드 환경을 지원해 다양한 기업의 IT 인프라에 유연하게 적용할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.
현대퓨처넷은 이번 계약을 계기로 기업간거래(B2B) AI 사업 확대에 속도를 낼 계획이다. 회사 관계자는 "기업별 환경에 맞춘 AI 솔루션 구축 역량을 바탕으로 다양한 산업군으로 사업 영역을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com