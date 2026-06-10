디토닉, MUM-T 세미나서 전장 상황인식 AI 발표

지오하이커 기반 데이터 처리·맥락 분석 소개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 플랫폼 기업 디토닉은 전용주 대표가 지난 9일 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 'AI 기반 MUM-T 발전 세미나'에 참석해 발표를 진행했다고 10일 밝혔다.

전 대표는 이날 'AI 데이터 플랫폼 기반 MUM-T 전장 상황인식 체계(Situational Context Awareness AI for the MUM-T Battlefield)'를 주제로 발표했다. MUM-T는 유무인복합체계를 뜻한다.

전 대표는 세션에서 미래 전장의 과제가 정보 부족보다 센서와 플랫폼에서 생성되는 데이터를 제때 처리하지 못해 상황을 이해하지 못하는 데 있다고 설명했다. 그는 다수 데이터와 이벤트를 연결해 현재 형성되는 상황을 파악하고, 이를 전술 주체들이 동일하게 인식하도록 하는 것이 차세대 전장 AI의 역할이라고 말했다.

[사진=디토닉]

전 대표는 기존 국방 정보체계가 센서 데이터 통합과 표적 추적 정보 통합에 집중해 왔다면, 앞으로는 AI가 분산된 정보의 의미와 관계를 해석해 상황 맥락을 이해하는 단계로 발전해야 한다고 설명했다.

MUM-T 환경에서는 유인 플랫폼, 무인 플랫폼, 지휘통제체계, 전장 감시 자산 등 여러 주체가 동시에 작전에 참여한다. 전 대표는 이 같은 환경에서 단순 정보 공유를 넘어 동일한 상황 인식을 형성하는 상호 상황인식이 필요하다고 강조했다.

전 대표는 "같은 데이터를 보더라도 각 주체가 서로 다른 판단을 내리면 전장의 대응 속도와 효율성이 떨어질 수밖에 없다"며 "미래 전장에서는 누가 더 많은 데이터를 보유하느냐가 아니라, 누가 더 빠르게 상황을 이해하고 이를 공유하느냐가 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.

특히 전 대표는 디토닉이 시공간 데이터 처리 엔진 지오하이커(Geo-Hiker)를 기반으로 전장 전역의 데이터를 실시간 수집·처리하고 있다고 소개했다. 또 온톨로지 기반 의미 분석, 하이브리드 검색증강생성(RAG), 다중 에이전트(MAS) 기술을 결합해 개별 이벤트를 하나의 상황 맥락으로 연결하는 AI 체계를 구현하고 있다고 설명했다.

전 대표는 전장에 참여하는 유무인 전력과 지휘부가 동일한 상황 인식을 공유하는 '셰어드 어웨어니스(Shared Awareness)' 구현을 통해 의사결정을 지원할 계획이라고 밝혔다. 그는 AI 데이터 플랫폼을 상황인식 AI 구현을 위한 기반 기술로 제시했다.

전 대표는 발표 이후 국방과학연구소 곽기호 원장, 안두릴 김범준 이사, 에이팀벤처스 고산 대표 등과 함께 AI 기반 MUM-T 발전 방향을 주제로 한 토론에도 참여했다. 참석자들은 미래 MUM-T 체계에서 AI 기반 상황인식과 공유 체계의 중요성, 관련 기술 발전 방향, 준비 현황 등을 논의했다.

이번 세미나는 '2026 대한민국 국방산업발전대전'의 부대행사로 진행됐다. 디토닉은 행사 기간 LIG D&A와 공동 개발 중인 국방 특화 AI 플랫폼 'L-NODE'를 비롯해 데이터 수집·분석·상황인식·의사결정을 지원하는 소버린 국방 AI 기술을 선보이고 있다.

dconnect@newspim.com