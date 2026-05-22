디토닉, 국방부 피치데이서 국방 AI 기술 시연

AI 핵심 요약beta
- 디토닉이 21일 육군 제55보병사단 '2026 첨단국방 피치데이'에서 OODA 루프 기반 국방 AI 플랫폼을 시연했다
- 디토닉은 전장 데이터 통합·온톨로지·멀티에이전트 기반 End-to-End 국방 AI 환경과 XAI 기반 검증 체계를 선보였다
- 디토닉은 LIG D&A와 협업 및 피치데이 검증을 바탕으로 신뢰 가능한 소버린 국방 AI 체계 구축과 국방 AI 사업 역량 강화에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디토닉이 국방부 주관 '2026 첨단국방 피치데이'에서 OODA 루프 기반 국방 AI 플랫폼을 선보였다고 22일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 21일 육군 제55보병사단에서 열린 이 행사는 민간 혁신 기술이 군의 첨단국방 구현에 활용될 수 있는지 확인하는 국방부의 주요 민간 교류 행사다. 디토닉은 AI 분야 발표 기업으로 최종 선정돼 육·해·공 첨단국방 장교 및 군 관계자 200여 명의 관심을 받았다.
디토닉은 지난해 LIG D&A와 AI 데이터 플랫폼 구축 계약을 체결했다. 전장 데이터 실시간 융합, 유·무인 복합체계(MUM-T) 기반 전술 협업, AI 기반 위협 판단, 전투지휘체계(CMS) 연동 교전 대응 운영 시스템 구축 등을 추진 중이다.
이번 피치데이에서 디토닉은 차량의 속도와 좌표, 무인기 정찰 영상, 기상·환경 정보 등 다양한 데이터를 통합 수집·정제하고, 온톨로지 기반 지식 구조화와 멀티 에이전트 기반 의사결정 지원을 수행하는 'End-to-End 국방 AI 운영 환경'을 시연했다. 군의 핵심 작전 개념인 'OODA(Observe-Orient-Decide-Act) 루프'와 연계한 전술 시나리오를 제공했으며, 다중 센서 기반의 전장 상황 인식부터 최적의 대응 방책을 제안하는 판단·결심·행동 단계를 시각적으로 구현했다.
'XAI(Explainable AI)' 기반의 운용 체계도 함께 제시했다. 전장 정보의 출처, 변경 이력, 접근 권한, 활용 경로를 플랫폼 차원에서 관리해 군 작전·정보 운용시스템의 신뢰성과 책임성을 높인다. 지휘관이 AI 판단의 근거를 추적·검증할 수 있도록 지원하며, 외부 통신이 제한된 폐쇄망이나 전술망 환경에서도 안정적으로 동작하는 '온톨로지 기반 하이브리드 RAG'와 멀티 에이전트 AI 체계를 강조했다. 통신 단절 등 극한의 전시 환경에서도 대형언어모델(LLM)의 오류를 최소화하고 지휘관의 신속하고 정확한 지휘 결심을 돕는다.
전용주 디토닉 대표는 "국방 AI는 전장의 방대한 실시간 데이터를 처리하고 통신망 두절 상황에서도 오차 없는 의사결정을 지원할 수 있어야 한다"며 "초고속 시공간 가속 엔진 '지오하이커'와 온톨로지, 하이브리드 RAG, 멀티 에이전트 시스템, XAI 기반 검증체계 등 첨단 AI 기술을 접목해 우리 군이 신뢰할 수 있는 소버린 국방 AI 체계를 실현하겠다"고 말했다.
한편 디토닉은 이번 피치데이 검증과 LIG D&A와의 협업을 기반으로 국방 AI 사업에 역량을 집중할 계획이다.
nylee54@newspim.com