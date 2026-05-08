디토닉, 무한정보기술과 AI 에코 시스템 구축 위한 MOU 체결

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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = AI 플랫폼 기업 디토닉이 도메인 전문 기업과의 협업을 통해 AI 에코 시스템 확장에 나선다.

디토닉은 무한정보기술과 'AI 기반 재난 대응 및 스마트 농업 글로벌 진출을 위한 전략적 파트너십(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 디토닉의 AI 플랫폼 인프라와 무한정보기술의 재난·농업 도메인 기술을 결합할 예정이다. 이를 바탕으로 다양한 지능형 서비스가 구현되는 '상생형 AI 에코시스템' 구축에 나선다.

디토닉 전용주 대표(왼쪽)와 무한정보기술 배경록 대표가 MOU 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=디토닉]

주요 협력 내용은 ▲재난 및 스마트 농업 공공사업 공동 참여 ▲지능형 통합 데이터 모델 개발을 위한 공동 R&D ▲글로벌 표준 기반 에코시스템 가이드라인 수립 ▲아세안 지역 등 글로벌 AX 시장 공동 진출 등이다.

양사는 이미 지난해 11월부터 정부 주관 '공공 AX 프로젝트(가뭄분과)'에 함께 참여하며 기술 시너지를 확인하고 있다. 디토닉은 해당 사업에서 이종 데이터를 통합 분석해 가뭄 피해를 최대 99%까지 줄일 수 있는 모델을 구축하고 있으며, 무한정보기술은 재난 분야 전문 기술을 지원하고 있다.

디토닉은 이 같은 사업 경험을 바탕으로 글로벌 시장 진출에도 나설 계획이다. 첫 진출 지역은 아세안으로, 현재 베트남과 말레이시아 등에 거점을 확보한 상태다.지난달 이재명 대통령의 베트남 국빈 방문 당시에는 한국 AI 기업의 아세안 시장 확대를 위해 기존 공적개발원조(ODA)와 디지털 공공협력 사업을 'AI ODA'로 확장할 필요가 있다는 제안도 제시됐다

전용주 디토닉 대표는 "AI 기술은 플랫폼 기반 위에서 도메인 전문성이 결합될 때 실질적인 성과로 이어질 수 있다"며 "무한정보기술과 같은 파트너들이 현장 문제 해결에 집중할 수 있도록 안정적이고 유연한 데이터 생태계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com