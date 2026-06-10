환율 급등에 칼 빼든 당국…외국환은행 교란행위 점검

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원화약세 편승 투기거래 집중 점검

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융당국이 주요 외국환은행을 대상으로 외환시장 점검에 나선다. 최근 원화 약세 흐름에 편승한 시장 교란 행위가 있었는지 집중적으로 들여다본다는 방침이다.

한국은행과 금융감독원은 지난 7일 열린 긴급 시장상황점검회의의 후속 조치로 주요 외국환은행에 대한 외환공동검사를 10일부터 실시한다고 밝혔다. 이번 검사는 서면검사와 현장검사를 병행해 진행된다.

검사 대상은 외국환은행의 시장 거래 행위다. 당국은 외국환은행이 부당한 이익을 얻거나 제3자에게 이익을 제공할 목적으로 외환 시세를 변동·고정시키는 등 외환시장 안정에 지장을 초래한 행위가 있었는지 점검할 계획이다.

구체적으로는 시장 기능을 교란하거나 가격 발견 과정을 방해할 의도로 거래했는지, 고객에게 불리한 환율을 형성하기 위해 주문 규모를 초과한 일방향 거래를 했는지 여부 등을 살펴본다.

8일 코스피 지수가 전 거래일보다 112.50포인트(1.38%) 하락한 8048.09에 개장했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 조치는 최근 외환시장의 변동성이 급격히 확대된 데 따른 것이다. 지난 7일 달러/원 환율은 중동 지역 지정학적 불안과 미국 통화정책 불확실성 등이 겹치면서 1560원 선까지 치솟았다.

정부는 이날 긴급 시장상황점검회의를 열고 과도한 변동성과 투기적 거래에 대한 엄정 대응 방침을 밝힌 바 있다.

외환공동검사는 외국환거래법에 근거한 조치로, 통상 시장 불안이 커지거나 이상 거래 징후가 포착될 때 실시된다.

시장에서는 당국이 최근 환율 급등 과정에서 역외 차액결제선물환(NDF) 거래와 국내 은행의 거래 행태를 면밀히 들여다보겠다는 신호를 보낸 것으로 해석하고 있다.

특히 최근 외환시장은 글로벌 투자자금 이동뿐 아니라 투기성 거래의 영향력도 커지고 있다는 지적이 제기돼 왔다.

외환시장은 주식시장보다 거래 규모가 훨씬 크고 파급효과가 광범위해 환율 급등이 수입물가 상승과 인플레이션 압력으로 이어질 수 있다는 점에서 당국의 시장 안정 의지가 중요하다는 평가가 나온다.

관계기관은 공동검사 결과 위법 행위가 확인될 경우 관련 법령에 따라 엄중 조치할 방침이다.

plum@newspim.com