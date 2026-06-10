휴먼테크놀로지 "휴먼아고스, 합병 9월로 조정"

AI 핵심 요약beta
- 휴먼테크놀로지가 9월 1일로 합병 기일을 변경했다.
- 공공 대드론 체계 사업 입찰 자격 불확실성을 줄이려는 결정이다.
- 합병 조건은 유지하며 안티드론 사업을 핵심 성장동력으로 육성할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 휴먼테크놀로지가 100% 자회사 휴먼아고스와의 합병 기일을 기존 6월 30일에서 9월 1일로 변경했다고 10일 밝혔다. 공공부문 대드론 체계 구매사업 입찰 참여 요건을 안정적으로 충족하기 위한 결정이다.
휴먼아고스는 자체 개발한 RF 스캐너, 스마트 재머, 스푸퍼 등을 기반으로 탐지·추적·대응 장비를 연계한 통합 안티드론 솔루션 분야에서 시장 점유율 1위 기업이다. 최근 국가 주요 시설과 에너지 인프라를 중심으로 대드론 시스템 수요가 확대되고 있다.
회사에 따르면 현재 진행 중인 공공부문 대드론 체계 주요 구매사업의 수주업체 선정 및 계약 체결은 7~8월 중 진행될 것으로 예상된다. 휴먼테크놀로지는 입찰 진행 기간 중 휴먼아고스가 합병으로 소멸될 경우 입찰 자격 및 계약 절차와 관련한 불확실성이 발생할 수 있다고 판단해 합병 일정을 조정했다.
합병 비율과 주요 조건에는 변동이 없으며, 두 회사 간 통합 준비는 계획에 따라 진행 중이다. 회사 관계자는 "이번 일정 조정은 공공사업 참여 요건을 안정적으로 충족하고 주주가치를 극대화하기 위한 전략적 판단"이라며 "휴먼아고스의 안티드론 기술력과 사업 기반이 합병 이후 휴먼테크놀로지에 통합되면 안티드론 사업을 핵심 성장동력으로 육성하는 동시에 공공·국방·에너지·산업 인프라 보안 시장 공략을 본격화할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com