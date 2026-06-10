휴메딕스, 50억원 규모 자사주 매입…주주환원 강화

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오는 9월 9일까지 3개월간 취득

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스그룹 계열사 휴메딕스가 50억원 규모의 자사주를 추가 매입하며 주주환원 정책을 강화한다.

휴메딕스는 이사회 결의를 통해 50억원 규모의 자사주 취득을 결정했다고 10일 밝혔다.

[로고=휴메딕스]

이번 자사주 매입은 주주환원 정책의 일환이다. 휴메딕스는 지난해 5월 50억원 규모의 자사주 취득을 결정한 데 이어 추가 매입을 확정했다. 취득 기간은 오는 10일부터 9월 9일까지 3개월이며 장내 매수를 통해 진행된다. 기존 자사주 취득이 6개월간 이뤄졌던 것과 달리 이번에는 기간을 절반으로 줄여 효과를 높인다는 계획이다.

휴메딕스는 기업가치 상승에 대한 자신감을 바탕으로 자사주 추가 매입을 결정했다. 주주가치 제고와 책임경영을 강화하고 시장에서 저평가된 기업가치를 높여 주주 신뢰를 확대하겠다는 취지다.

회사는 대내외 경제 불확실성이 지속되는 가운데 수출국 다변화를 통해 필러 수출 회복에 나서는 한편 에스테틱 제품군 확대를 통해 성장 기반을 다지고 있다.

최근에는 기존 히알루론산(HA) 필러 중심 사업에서 벗어나 '리투오', '에스테필', '리들부스터', '올리핏주', '아르케', '더마샤인 Duo RF' 등으로 에스테틱 포트폴리오를 확장했다. 폴리뉴클레오티드나트륨(PN)과 HA를 결합한 복합 필러 '밸피엔'은 올해 하반기 국내 품목허가 획득을 목표로 하고 있다.

주주환원 정책도 확대하고 있다. 휴메딕스는 지난 2월 공시한 중장기 배당정책에 따라 올해 분기별 주당 200원의 배당을 실시하고 있으며, 향후 매년 5~30% 수준으로 주당 배당금을 늘려갈 계획이다. 배당 재원은 자본준비금 감소를 통한 감액배당 방식으로 마련돼 주주들은 비과세 배당 혜택을 받을 수 있다.

강민종 휴메딕스 대표는 "이번 자사주 취득 결정으로 분기배당과 자사주 매입을 병행하는 적극적인 주주환원 체계를 갖추게 됐다"며 "앞으로도 기업가치와 주주가치를 함께 높여 주주 신뢰를 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com