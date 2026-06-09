인천경실련 "박찬대, 공무원에 '공약 실행 계획' 업무 지시 부당"

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 시민단체가 박찬대 인천시장 당선인 측이 정상적인 시장직 인수절차가 시작되기 전부터 부당하게 업무 지시를 한다며 해명과 사과를 요구했다.

인천경제정의실천시민연합(인천경실련)은 9일 논평을 내고 "인수위도 꾸려지지 않은 상태에서 공무원들에게 사실상 업무를 지시한 것은 부적절하다"며 박 당선인의 사과를 촉구했다.

박찬대 인천시장 당선인 [사진=박찬대 선거 캠프]

앞서 박 당선인 측은 지난 5일 오후 인천시 간부 공무원들을 후보 시절 선거 캠프가 있던 사무실로 불러 공약 관련 실행계획 250여건을 작성해 8일까지 제출하라고 요구했다.

인천시 공직사회는 현실을 모르는 무리한 요구라며 반발했다.

인천시 공무원 내부 게시판에는 "주말까지 반납해야 하는 상황이 됐다"며 "직원들의 휴일 근무가 당연해진다면 악덕 사장과 다를 게 무엇이냐"는 취지의 글들이 올라왔다.

인천시의 한 공무원은 "당선인이 업무를 내세워 취임도 하기 전 공직자 길들이기에 나선 느낌이다"며 "동료들 사이에서 앞 날이 걱정이란 얘기들을 하고 있다"고 전했다.

이후 박 당선인 측은 제출 기한을 오는 10일까지로 이틀 연장했다.

인천경실련은 이날 "인수위가 구성되기 전 박 당선인 측의 요구는 선거캠프 차원의 비공식적 요청에 불과하다"고 지적했다.

그러면서 "공무원이 비공개 자료를 넘겨주거나 내부 문건을 제공하면 지방공무원법을 위반하는 결과를 초래할 수 있다"며 박 당선인 측에 이번 논란에 대한 명확한 해명과 사과를 요구했다.

인천시공무원노동조합도 인수위원회 출범 전 업무 요구가 자칫 조직 장악 시도로 비칠 수 있다며 우려를 나타냈다.

hjk01@newspim.com