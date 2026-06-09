시진핑 방북 종료...김정은 부부 공항 환송

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 1박 2일간의 방북 일정을 마치고 9일 오후 중국 베이징에 도착했다.

중국 관영 신화사는 이날 오후 4시 14분(현지 시간)에 시 주석이 북한 국빈방문을 마치고 베이징으로 돌아왔다고 전했다.

시 주석의 방북을 동행했던 펑리위안(彭麗媛) 여사, 차이치(蔡奇) 중국공산당 중앙판공청 주임, 왕이(王毅) 정치국위원 겸 외교부장도 함께 귀국했다.

시 주석은 전용기편으로 평양 국제 비행장(순안공항)에서 이륙해 베이징 수도국제공항에 도착했다. 순안공항에는 김정은 북한 국무위원장과 리설주 여사가 직접 나와 환송했다. 순안공항에서는 환송 의식이 펼쳐졌다.

시 주석은 8일 정오 순안공항에 도착하면서 방북 일정을 시작했다. 순안공항에는 김정은 부부가 나와 시 주석 부부를 맞았다.

이후 환영 행사, 북중 정상회담, 공식 만찬, 공연 관람 등을 한 후 방북 첫째 날을 종료했다. 방북 이틀째인 9일에는 북중 우의탑을 참배한 후 조선노동당 중앙 간부학교를 참관했다.

김정은 북한 국무위원장(맨 왼쪽)이 9일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석 일행이 탑승한 전용기를 떠나보내고 있다. [사진=신화망 캡처] 조용성 특파원 = 2026.06.09 ys1744@newspim.com

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