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[기고] '말'만 하던 생성형 AI가 '손과 발'을 뻗기 시작하다

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AI 핵심 요약

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  • 생성형 AI가 텍스트 챗봇을 넘어 툴 콜링 기반 자율 에이전트 시대로 진화했다.
  • OpenAI의 함수 호출 도입 이후 구글·앤트로픽 등도 툴 콜링을 표준화하며 랭체인·랭그래프 등 에이전트 프레임워크가 고도화됐다.
  • 앞으로는 API 연동보다 에이전트용 스킬 개발, 에이전트 간 노동·결제 네트워크, OS 차원의 완전 자동화가 디지털 경제를 재편하게 된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

굿어스데이터 추창호 기술그룹장

불과 2~3년 전만 해도 우리가 마주한 생성형 인공지능(AI)는 그저 '글 잘 쓰고 말 잘 통하는 똑똑한 비서' 정도였다. 사용자가 질문을 던지면 거대언어모델(LLM)은 그럴듯한 문장을 매끄럽게 뽑아냈다. 하지만 실시간 날씨를 묻거나 최신 주가를 물어보면 이내 헛소리를 하거나 밑천을 드러내곤 했다. 당연한 일이었다. LLM은 그저 과거의 데이터를 학습한 존재일 뿐, 스스로 인터넷을 켜거나 컴퓨터 프로그램을 조작할 수 있는 능력이 없었기 때문이다.

하지만 최근 AI 생태계의 판도가 완전히 바뀌고 있다. 단순히 텍스트로 답을 주던 '챗봇'의 시대를 지나, 사용자의 목표를 이루기 위해 스스로 판단하고 움직이는 'AI 에이전트(Agent)'의 시대로 진화하는 중이다. 이 극적인 변화의 중심에는 빅테크 기업들의 API 레벨에서 창립도입한 핵심 기술, '툴 콜링 (Tool Calling, 도구 호출)'이 자리 잡고 있다.

초창기 개발자들은 LLM에게 검색 엔진이나 계산기 같은 외부 도구를 쥐여주기 위해 눈물겨운 편법을 썼다. 대표적으로 "너는 검색 도구를 쓸 수 있어. 검색이 필요하면 문장 맨 앞에 Action: Search[검색어]라고 적어줘"라며 일종의 프롬프트 규칙을 강제하는 방식이었다. 이른바 ReAct 기법이다.

굿어스데이터 추창호 기술그룹장.

문제는 LLM의 변덕스러운 본성이었다. 확률에 따라 글자를 찍어내는 LLM은 개발자가 짜놓은 형식을 무시하기 일쑤였다. 대괄호 하나를 빼먹거나 뜬금없는 미사어구를 붙여 답변하는 순간, 뒷단에서 대기하던 파이썬 코드는 에러를 뿜으며 멈춰섰다. 기업 입장에서 이렇게 불안정하고 시한폭탄 같은 방식을 사내 데이터베이스(DB)나 핵심 결제 시스템에 마음놓고 연동할 수 없는 노릇이었다.

이 고질적인 문제를 근본적으로 해결한 주인공이 바로 OpenAI다. 2023년 6월, 이들은 모델 자체를 미세조정(Fine-tuning)하여 도구가 필요한 타이밍에 정확하고 정형화된 JSON 객체만 밷어내는 "Function Calling' 기능을 세상에 내놓았다. AI가 자꾸 규칙을 어기니, 모델의 뇌 속에 아예 '구조화된 데이터 출력 회로'를 직접 심어버린 셈이다.

OpenAI가 시작한 이 방식은 곧 업계 표준으로 자리 잡았다. 구글(Gemini)과 앤트로픽(Claude) 등 후발 주자들도 "이 흐름을 타지 못하면 에이전트 경쟁에서 완전히 도태된다"는 위기감 속에 자신들의 API 스펙에 툴 콜링을 기본 탑재했다. 모델이 진화화자 이를 다루는 소프트웨어 프레임워크도 덩달아 고도화됐다. 랭체인(LangChain) 같은 도구 덕분에 개발자들은 파이썬 함수 위에 간단한 태그만 붙여도 LLM에게 도구 명세서를 척척 전달할 수 있게 됐다. 더 나아가, AI가 도구를 쓸지 말지 스스로 판단하며 복잡한 업무경로를 자율적으로 찾아가는 상태 관리 그래프 시스템, 'LangGraph(랭그래프)' 기술로 이어지면서 비로소 현대적인 에이전트의 뼈대가 완성됐다.

이러한 기술 발전은 최근 주목받고 있는 자율형 AI 에이전트 서비스에서 더욱 극적으로 드러난다. 마누스(Manus) 같은 자율형 에이전트를 보면 기술의 진화가 소름돋을 정도다. 전세계 수만 가지 사이트의 조작법은 AI에게 일일이 학습시키는 것은 사실상 불가능하다. 프롬프트 두께가 책 한권 분량이 되어 비용과 연산 속도를 감당할 수 없기 때문이다.

대신 이들은 LLM에게 딱 4가지의 '만능 마스터 도구'만 쥐여준다. 바로 인터넷 브라우저, 코드 실행 가상 컴퓨터, 파일 매니저, 그리고 검색 엔진이다. 구체적인 사이트 주소나 API 구조를 몰라도, AI는 검색을 통해 주소를 찾아내고, 브라우저 화면을 캡처한 이미지 위에 스스로 번호표를 붙어가며 시각 능력(Vision)으로 화면을 해석한다. 인간이 눈으로 보고 마우스를 클릭하듯, 단  4가지의 근본적인 손과 발만 가지고 세상의 모든 웹 서비스를 자율적으로 돌파하는 메커니즘이다.

이 처럼 툴 콜링과 에이전트 기술이 발전하면서 소프트웨어 산업과 디지털 경제 전반의 변화도 본격적으로 예상되고 있다.

첫째, 'API 연동 개발'에서 '에이전트용 스킬(Skill) 개발'로의 전환이다. 앞으로 기업들은 인간이 보는 웹페이지를 예쁘게 꾸미는 것보다, MCP(Model Context Protocol) 같은 오픈 표준 규격에 맞춰 에이전트가 0.1초 만에 접근해 결제나 예약을 처리할 수 있는 '에이전트 전용 인터페이스(스킬)'를 만드는 데 사활을 걸 것이다.

둘째, 에이전트 간의 자율적인 노동 거래와 초소액 결제(Micro-payment)의 도입이다. 미래에는 혼자 다하는 만능 AI 대신 특정 분야에 특화된 장인 에이전트들이 네트워크를 이룰 것이다. 개인 비서 에이전트가 "유럽 여행 패키지 예약해줘"라는 미션을 받으면, 스스로 '항공권 전문 에이전트'와 '호텔 추천 에이전트'를 도구처럼 호출해 업무를 지시한다. 이 과정에서 에이전트들은 서로 정보와 노동을 주고받으며, 블록체인이나 전용 API를 통해 실시간으로 초소액 결제를 처리하는 자율적인 AI 경제 시스템을 구축하게 된다.

셋째, 운영체제(OS)의 패러다임의 변화다. 인간은 더 이상 복잡한 엑셀 수식을 외우거나 사내 ERP 시스템의 미로 같은 메뉴를 해맬 필요가 없다. "지난달 영수증 다 긁어모아서 지출 결의서 올리고 국세청 신고해줘"라도 툭 던지면 OS에 내장된 에이전트가 알아서 모든 컴퓨팅 업무를 끝낸다. 컴퓨터를 어떻게 조작할지(How)의 영역은 완전히 AI에게 넘어가고, 인간은 무엇을 왜 해야하는지(What&Why) 기획하고 지시하는 역할만 맡게 된다.

과거의 툴 콜링이 AI에게 외부 세계를 조작할 수 있는 물리적인 손과 발을 달아준 사건이었다면, 다가올 미래는 그 손과 발을 가진 수억 마리의 에이전트들이 디지털 공간을 돌아다니며 서로 연동하고, 고용하고, 결제까지하며 인간의 노동을 대신하는 시대의 도래를 뜻한다. AI가 말동무를 넘어 문명을 지탱하는 자율적 인프라로 자리 잡는 시대, 우리는 지금 그 거대한 도약의 출발선에 있다.

*추창호 굿어스데이터 기술그룹장은 한국항공대학교 항공운항학과를 졸업한 ICT·디지털전환(DX) 분야 전문가다. 에스엘디티(SLDT) 부사장을 거쳐 굿어스데이터에서 기술사업부 수석과 기술그룹장을 역임하며 데이터·클라우드·AI 기반 사업을 이끌고 있다. 20년 이상 IT 산업 현장에서 축적한 기술 리더십과 사업 경험을 바탕으로 기업의 디지털 혁신과 신기술 도입을 지원하고 있다.

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스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
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윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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