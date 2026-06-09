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[핌in현장] 이펙스, 청춘 3부작 대미 장식…"목표는 연말 시상식 무대"

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  • 이펙스가 9일 미니 7집 소화 에필로그를 공개했다.
  • 청춘 시리즈 대미를 장식하며 타이틀곡 에코를 내놨다.
  • 멤버 전원이 처음으로 앨범 작업에 참여했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 이펙스가 청춘 시리즈의 대미를 장식할 앨범으로 돌아왔다. 

이펙스가 9일 서울 강서구에 위치한 SBS 등촌동 공개홀에서 일곱 번째 미니앨범 '소화: 에필로그(韶華) : Epilogue)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "청춘을 그린 앨범인데, 그 끝이 어떨지에 대한 기대와 걱정이 있었다. 걱정이 무색할 만큼 멋진 곡을 담아서 빨리 소개해드리고 싶다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 그룹 이펙스 멤버 뮤(왼쪽부터), 워시, 제프, 에이든, 아민, 예왕, 백승이 9일 오후 서울 강서구 SBS공개홀에서 열린 새 앨범 발매 미디어 쇼케이스에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.09 kunjoo@newspim.com

이번 신보는 2024년부터 총 3장의 정규앨범으로 선보인 청춘 시리즈의 대미를 장식하는 앨범이다. 타이틀곡 '에코(ECHO)'는 청춘들의 스스로에 대한 확신의 울림에 대한 이야기를 담고 있다.

이날 뮤는 새 앨범에 대해 "저희가 정규앨범 3부작을 하면서 청춘들의 찬란한 이야기를 낭만적으로 풀어냈다. 이번 에필로그 앨범에서는 뜨겁고 불완전한 시간을 거쳐 또 다른 시작 앞에 서게 될 청춘의 이야기를 담았다"고 소개했다.

새 앨범에는 멤버 전원이 데뷔 후 처음으로 앨범 작업에 전방위로 참여했다. 특히 타이틀곡 '에코'는 멤버 제프와 백승, 에이든이 직접 작사에 참여했다.

먼저 뮤는 "타이틀곡 '에코'는 2000년대 감성을 담았으며, 중독성이 강한 힙합 베이스가 특징인 노래이다. 이번 앨범에서는 '울림'에 대한 표현을 했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 그룹 이펙스가 9일 오후 서울 강서구 SBS공개홀에서 열린 미니 7집 <소화(韶華) : Epilogue> 발매 미디어 쇼케이스에서 타이틀 곡 'ECHO'의 무대를 선보이고 있다. 2026.06.09 kunjoo@newspim.com

이어 예왕은 "이 곡을 처음 듣고 멤버 모두가 타이틀로 하고 싶다고 말했었다. 이 곡에 강하게 끌렸던 기억이 있다"고 부연했다.

곡에 참여한 백승은 "이번 앨범에 저희가 참여할 수 있게 돼 기분이 좋았다. 만들면서 긴장되고 떨리기도 했지만, 만족스러움이 컸다. 멤버 모두 좋은 기회가 됐던 것 같다"고 말했다. 제표는 "앨범에 처음으로 참여한 만큼, 세상에 제 곡이 공개된다는 게 가장 뿌듯하다"며 소감을 전했다.

특히 아민은 "처음부터 이번 앨범에 전원 참여로 뜻을 모았던 건 아니었다. 앨범 준비를 하다가 욕심이 커져서 스스로 참여 의지를 나타냈다"고 말했다.

이펙스는 '소화' 시리즈를 통해 우리 시대 청춘들의 고민과 꿈, 사랑, 결핍, 낭만을 풀어냈다. 이번 앨범에서는 다른 시작 앞에 서게 될 스스로에 대한, 청춘에 대한 확신을 담아냈다.

위시는 앨범을 준비하며 느낀 청춘의 확신에 대해 "청춘에는 불완전한 시기도 존재한다고 생각하는데, 그런 시기를 거쳐서 스스로의 확신을 갖게 되는 성장 스토리가 담긴 것이 청춘이라고 생각한다. 그런 시간을 통해 얻는 나의 확신과 긍정적인 부분을 주요한 포인트가 될 것 같다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 그룹 이펙스가 9일 오후 서울 강서구 SBS공개홀에서 열린 미니 7집 <소화(韶華) : Epilogue> 발매 미디어 쇼케이스에서 타이틀 곡 'ECHO'의 무대를 선보이고 있다. 2026.06.09 kunjoo@newspim.com

올해로 데뷔 5주년이 된 이펙스는 새 앨범으로 이루고싶은 목표에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 백승은 "성과를 크게 잡고 싶지만, 저희만의 속도로 나아가는 게 가장 좋다고 생각한다. 지치지 않고, 멈추지 않고 저희만의 속도로 발전된 모습을 보여드려도 충분할 것 같다"고 밝혔다.

예왕은 "이번 활동을 통해서 다음 앨범에 대한 영감을 얻고 싶은 생각이 있다. 이번 활동에 부족한 점은 보완해서 완벽한 곡을 낼 수 있는 경험을 쌓고 싶다"고 말했다.

반면 아민은 "올해도 시상식이 있는데, 이번 활동으로 좋은 모습 보여드린다면 연말 시상식 무대에 설 수 있지 않을까 싶다"고 강조했다.

끝으로 이펙스는 "저희가 5년이 됐다. 지금까지 배우고 느낀 점이 굉장히 많다. 그런 부분을 양분 삼아서 더 성장하는 이펙스가 될 테니 꼭 지켜봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

이날 오후 6시에 공개되는 이펙스의 일곱 번째 미니앨범 '소화: 에필로그'에는 타이틀곡 '에코'를 포함해 '매일의 내일', '보이즈 인 더 밴드(BOYS IN THE BAND)', 사랑 아직 잘 몰라도'까지 총 4곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com

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