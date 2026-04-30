네이즈, 데뷔 타이틀곡 '피플 토크' 뮤비 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 신인 보이그룹 네이즈가 29일 데뷔 타이틀곡 '피플 토크' 뮤직비디오 티저를 공개했다.
- '피플 토크'는 사람들의 시선에 동요하지 않고 현재를 즐기는 자유로운 애티튜드를 담은 댄스 팝 트랙이다.
- 네이즈는 5월 4일 데뷔 미니앨범을 발매하며 타이틀곡 포함 총 4곡을 수록한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 신인 보이그룹 네이즈(NAZE)가 데뷔 타이틀곡 '피플 토크(People Talk)'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.
네이즈는 지난 29일 공식 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 채널을 통해 데뷔 미니앨범 '네이즈'의 타이틀곡 '피플 토크'의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.
'피플 토크'는 사람들의 시선에 동요하지 않고 무작정 행복한 현재를 즐기는 네이즈의 자유로운 애티튜드를 보여주는 댄스 팝 트랙이다.
이날 공개된 뮤직비디오 티저는 패스트푸드점을 배경으로 네이즈의 자유분방한 에너지를 위트 있게 담아냈다. 티징과 함께 네이즈는 기존 챌린지 문법을 뛰어넘는 '피플 토크' 댄스 챌린지로도 독창적인 매력을 전하며 데뷔 열기를 한층 끌어올리고 있다.
네이즈는 C9엔터테인먼트에서 5년 만에 선보이는 신인 보이그룹이자 창사 이래 최초의 다국적 보이그룹이다.
앞서 일본 지상파 TBS 프라임 타임 드라마 '드림 스테이지(DREAM STAGE)'에 멤버 전원이 주연급으로 출연했다. 더불어 드라마 쇼케이스 투어와 현지 최대 규모 패션 페스타 '도쿄 걸즈 컬렉션(TGC)', 대표 음악 방송 'CDTV 라이브! 라이브!' 등 무대에 오르며 차세대 한류 대표주자로 주목받은 바 있다.
네이즈는 오는 5월 4일 데뷔 앨범 '네이즈'를 발매하며, 앨범에는 타이틀곡 '피플 토크'를 포함해 총 4곡이 수록된다.
alice09@newspim.com