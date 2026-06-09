대신자산운용, 'DAISHIN343 금융&지주고배당 ETF' 상장

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신한지주·하나금융·기업은행 등 고배당·저PBR 금융주·지주사 선별 편입



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권 계열사 대신자산운용은 'DAISHIN343 금융&지주고배당 ETF'를 유가증권시장에 상장한다고 9일 밝혔다.

이 상장지수펀드(ETF)는 국내 상장 금융주와 지주사 가운데 배당수익률이 높고 주가순자산비율(PBR)이 낮은 종목을 선별해 투자한다. 기초지수는 'KRX-Akros 금융&지주 고배당 지수'로, 구성 종목은 연 2회 정기 변경해 시장 환경과 기업들의 주주환원 정책 변화를 반영한다.

주요 편입 종목은 신한지주·하나금융지주·기업은행 등 금융주와 한국앤컴퍼니·롯데지주·SK디스커버리 등 지주사다.

매월 분배금을 지급하는 월분배 구조로 운영된다. 지난해 배당금 기준 예상 분배수익률은 연 4.5% 수준이다.

[사진=대신자산운용]

정부의 기업가치 제고 정책과 상법 개정, 배당소득 분리과세 도입 논의 등으로 금융주와 지주사의 주주환원 확대 기대가 커지는 가운데 출시된 상품이다.

이재우 대신자산운용 마케팅부문장은 "이번 ETF는 관련 업종의 성장 잠재력과 월분배에 따른 안정적인 현금흐름을 동시에 기대할 수 있는 상품"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com