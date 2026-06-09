부산교육청, 2026년 제2회 검정고시 공고…응시자 지원 강화

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응시원서 현장·온라인 접수

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 '2026년도 제2회 초·중·고졸 검정고시 시행'에 관한 사항을 오는 10일 부산시교육청 누리집을 통해 공고한다고 9일 밝혔다.

부산시교육청이 '2026년도 제2회 초·중·고졸 검정고시 시행'에 관한 사항을 오는 10일 부산시교육청 누리집을 통해 공고한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

응시원서 접수는 현장과 온라인 두 가지 방식으로 진행한다. 현장 접수는 시교육청 지하 1층 소담정에서 오는 22일 오전 9시부터 26일 오후 6시까지 진행된다. 온라인 접수는 '나이스 검정고시 대국민 서비스'를 통해 현장 접수 전날인 25일 오후 6시까지 진행한다.

8월 11일에 시행 예정인 2026년도 제2회 검정고시는 초졸 연일중학교, 중졸 동래중학교, 고졸의 경우 다선중학교(제1고사장), 명진중학교(제2고사장), 초읍중학교(제3고사장), 해강중학교(제4고사장)에서 나눠 치뤄진다.

부산교도소와 부산오륜학교에도 별도의 시험장이 마련될 예정이다. 합격자 발표는 8월 28일 부산시교육청 누리집을 통해 공개한다.

김석준 교육감은 "이번 검정고시 응시로 많은 분들이 자신감과 자긍심을 되찾는 소중한 계기가 되기를 바란다"며 "응시자들의 용기 있는 도전과 미래를 진심으로 응원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com