HLB 진양곤 회장, 계열사 주식 잇단 매수

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HLB제넥스·HLB이노베이션 등 주요 계열사 주식 취득

간암·담관암 치료제 파이프라인 주목

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB그룹 진양곤 회장이 최근 주요 계열사 주식을 잇달아 매수하며 책임경영 행보를 이어가고 있다.

9일 HLB그룹은 진 회장이 최근 HLB제넥스, HLB바이오스텝, HLB파나진, HLB이노베이션, HLB테라퓨틱스 등 주요 계열사 주식을 추가 취득했다고 밝혔다.

공시에 따르면 진 회장은 지난 2일부터 8일까지 네 차례에 걸쳐 HLB제넥스 주식 10만3735주를 장내 매수했다. 또한 5일과 8일에는 HLB이노베이션 주식 3만7109주를 추가 취득했다.

HLB그룹 로고. [사진= HLB]

HLB테라퓨틱스 주식도 지난 4일부터 8일까지 세 차례에 걸쳐 6만7321주를 매입했으며, 8일에는 HLB바이오스텝 주식 2만5000주와 HLB파나진 주식 1만4562주를 각각 장내에서 취득했다.

이번 매수로 진 회장의 보유 주식 수는 HLB제넥스 71만9430주, HLB파나진 40만5373주, HLB테라퓨틱스 35만9013주, HLB이노베이션 22만1490주, HLB바이오스텝 17만1706주로 늘어났다.

업계에서는 이번 지분 확대가 주요 신약 개발 일정과 임상 결과 발표를 앞둔 상황에서 이뤄졌다는 점에 주목하고 있다. HLB그룹은 올해 하반기 주요 파이프라인 관련 이벤트를 앞두고 있다.

우선 7월에는 간암 치료제 후보물질 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법의 미국 식품의약국(FDA) 허가 여부가 예정돼 있으며, 9월에는 담관암 치료제 후보물질 리라푸그라티닙의 FDA 허가 심사 결과가 나올 예정이다.

이와 함께 HLB테라퓨틱스가 개발 중인 신경영양성 각막염(NK) 치료제 후보물질 'RGN-259'의 글로벌 임상 3상(SEER-2) 결과 발표도 예정돼 있다.

진 회장은 최근 기관투자가와 투자자를 대상으로 한 기업설명(IR) 활동에도 참여하고 있다. 회사 측은 주요 증권사 영업점을 방문해 그룹의 사업 전략과 주요 파이프라인 현황 등을 설명하고 있다고 전했다.

HLB그룹 관계자는 "진양곤 회장의 계열사 주식 매수는 책임경영 의지를 보여주는 차원"이라며 "주요 파이프라인 개발과 사업 성과를 통해 기업가치 제고에 노력할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com