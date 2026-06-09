[뉴스분석] 시진핑 7년 만의 방북…"비핵화 사라지고 '대미 견제 공동체' 등장"

의제서 한반도 소거…세계 평화·안정·발전·번영으로 확대

中 '전략적 관리자', 北 '핵보유국 지위 격상' 對中 의존 탈피

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 시진핑 중국 국가주석의 7년 만의 방북으로 북중 정상회담이 이뤄졌다. 이번 회담에서 '비핵화'가 완전히 사라지고 양국이 사실상 '대미 견제 공동체'로 수렴했다는 분석이 나온다.

겉으로는 밀착을 재확인한 회담이지만 신화통신과 노동신문의 보도를 비교하면 중국과 북한이 각자의 전략적 이익을 서로 다른 방식으로 챙겼다는 평가다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 9일 "2019년 회담이 한반도 문제와 양국 우호의 유지를 확인하는 대화 의제에 머물렀다면 이번에는 한반도를 비우는 대신 관계를 '전략적 협조'로 수사적 상향화하고 의제를 '지역과 세계의 평화·안정·발전·번영'으로 확대했다"고 분석했다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)이 8일 북한 평양 순안공항에서 영접을 나온 김정은 국무위원장을 만나 손을 잡고 인사하고 있다. [사진=신화망]

◆ 비핵화 침묵…中, '중재자'에서 '대미 전선 관리자'로

이번 북중 회담에서 가장 눈에 띄는 변화는 비핵화의 완전한 소거다. 2019년 시 주석의 방북이 비핵화·북미 대화 중재를 전면에 내세웠던 것과 달리 이번에는 시 주석의 기고문과 신화통신·노동신문 보도 어디에도 비핵화·한반도 문제·북미가 단 한 차례도 등장하지 않았다.

홍 선임연구위원은 "중국이 북미 비핵화 중재자에서 대미 견제를 위한 전략적 동반자로 이동했다는 의미"라며 "시 주석이 비핵화를 거론하지 않고 김정은이 이끄는 조선 사회주의 사업에 대한 확고한 지지를 '변하지 않을 것'으로 밝힌 부분은 북한을 현 상태 그대로 인정한다는 것"이라고 분석했다.

이어 "중국의 전략적 의도는 미국의 대북한 접근(북한의 대미 접근), 북러관계, 북한의 핵·재래식 현대화 등 불안정성을 적극적으로 관리하고 북한을 한반도 전구 내 통제 대상이 아니라 미국의 인도·태평양 전략·다전구 압박을 분쇄할 '글로벌·지역 공조 파트너'로 포지셔닝하려는 것"이라고 진단했다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)이 8일 평양 순안공항에서 공항영접을 나온 김정은 국무위원장과 걸어나오고 있다. [사진=신화망]

◆ 신화통신 vs 노동신문…보이지 않는 '편집 투쟁'

홍 선임연구위원이 주목한 또 다른 대목은 신화통신과 노동신문 보도의 극명한 차이다. 신화통신이 시 주석의 '4가지 의견'(고위급 교류·실무협력·우호전승·전략적 협조)을 시 주석이 제시하고 김정은이 화답하는 구도로 서술한 반면 노동신문은 이를 양측이 '합의·견해 일치'한 공동 결과로 재배치했다.

신화통신이 구체적으로 명시한 국경 통상구 전면 재개통과 민항 항공편·국제 여객열차 재개 등 경제협력 세부 항목도 노동신문에는 '정치·경제·문화 등 각 분야에서의 교류와 협력'이라는 한 줄 추상으로 압축됐다. '피로 맺어진 우호' '지원군 열사' '붉은 유전자' 같은 중국의 혈맹 서사도 노동신문에서는 전부 사라졌다.

홍 선임연구위원은 "북한이 생략한 항목들은 모두 북한을 하위·의존·수혜 대상으로 비치게 할 수 있는 요소"라며 "북한은 이를 제거함으로써 관계를 대등한 동지 관계로 재서술하고 핵심 강조점인 '자주성'을 부각했다"고 설명했다.

김정은 북한 국무위원장과 리설주 여사가 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석을 영접하면서 함께 박수를 치고 있다. [사진=중국 CCTV 캡처]

◆ 전략적 지위 격상 노리는 北…'변색될 수 없는' 발언의 이면

북한의 전략적 의도도 명확히 드러났다. 중국으로부터 핵보유국 지위의 사실상 묵인을 얻어내고 '전략적 협력관계'로 북중관계를 격상하면서도 대중 의존 인상은 철저히 지우는 방식이다.

홍 선임연구위원은 김정은이 "변색될 수 없는 특수하고 진실한 관계"라는 표현을 사용한 것에 주목했다.

그는 "'변색'은 1992년 한중수교로 북한이 배신으로 받아들였던 기억, '진실'은 지역 패권 차원에서 필요에 따라 대북 입장을 바꾸거나 미중 정상차원의 거래 대상으로 삼거나 비핵화에 이중적 태도를 보일 수 있는 중국에 대한 경계심을

보여주는 부분"이라고 분석했다.

그러면서 "곧 '앞으로는 변색하지 말고 진실하라'는 요구이자 향후 중국의 배신·도구화 가능성에 대응한 구절"이라고 설명했다.

북한이 러시아와의 밀착을 의식해 중국 쪽으로 급격히 경도된 인상을 피하려 한다는 점도 주목된다. 홍 선임연구위원은 "정치적 의미는 챙기되 중국과 러시아 사이의 균형 관리를 신중하게 유지하려는 신호"라고 봤다.

hyun9@newspim.com