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[젠슨 황 방한 결산] 용산 누빈 시절 잊지 않은 젠슨 황, K-게임과 AI 동맹 강화

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AI 핵심 요약

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  • 엔비디아 젠슨 황 CEO가 9일 방한 일정을 마치고 출국하며 국내 게임·AI 업계와 협력 확대를 약속했다.
  • 황 CEO는 크래프톤·엔씨 경영진 및 페이커를 만나 한국 e스포츠와의 오랜 인연과 지포스 성장사를 강조했다.
  • 크래프톤·엔씨는 RTX·AI·피지컬 AI 등 차세대 기술 협업을 강화해 신작 개발과 게임플레이 혁신에 나서기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방한 일정서 크래프톤·엔씨 경영진 잇단 회동
K-게임·한국 e스포츠에 높은 관심 보여
크래프톤·엔씨와 게임·AI·로보틱스 협력 강화

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 9일 닷새 간의 국내 일정을 마치고 출국했다. 황 CEO는 이번 방한에서 SK그룹, LG그룹, 삼성전자, 네이버 외에도 게임업계와 인공지능(AI) 스타트업 대표들을 만나며 국내 AI 생태계와의 협력 기반을 넓혔다.

특히 장병규 크래프톤 의장, 김택진 엔씨 대표를 연이어 만나며 국내 게임업계에 높은 관심을 보였다. 황 CEO는 이들 게임업계 경영진과 만나며 한국 게임사와의 오랜 협력을 강조하기도 했다.

김택진 엔씨 대표와 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 만났다. 엔씨는 김 대표와 젠슨 황 CEO가 7일 글로벌 파트너십 25주년을 기념해 한국 게이머들이 모인 PC방에서 깜짝 만남을 가졌다고 밝혔다. [사진= 엔씨]

◆ "지포스는 한국 e스포츠와 성장"...용산 시절 잊지 않은 젠슨 황

이번 게임업계와의 회동에서 황 CEO는 오랜 인연을 강조했다. 황 CEO는 엔씨의 아이온2 행사가 열리고 있는 서울 강남구의 포털 PC방을 찾았다. 엔씨가 MMORPG 아이온2 개발진이 참여하는 이용자 대상 라이브 행사를 개최하고 있는데 깜짝 출연한 것이다.

이 자리에서 황 CEO는 한국 e스포츠에 대한 애정을 표현했다. 황 CEO는 "이곳에 오게 돼 정말 기쁘다. 한국은 언제나 제 마음 속에 특별한 자리를 차지하고 있다"라며 "엔비디아 지포스는 한국 e스포츠와 함께 성장해왔다"고 설명했다.

실제로 과거 황 CEO는 국내 e스포츠 부흥기이던 2000년대 초반에는 방한 시 용산 전자상가를 찾았던 것으로 알려졌다. 그래픽카드를 만드는 회사로 출발한 엔비디아에 용산은 중요한 영업장소였다. 그는 국내 e스포츠에도 많은 관심을 가졌다. 그래픽카드와 e스포츠는 떼려야 뗄 수 없기 때문이다. 그는 2010년에는 블리자드 엔터테인먼트의 '스타크래프트Ⅱ' 글로벌 출시 행사에 참석하기 위해 방한하기도 했다.

이후 오랜 기간 방한이 없던 젠슨 황은 지난해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과의 이른바 '깐부 회동'을 가졌고 이번에 다시 한국을 찾았다. 그는 크래프톤, 엔씨 경영진을 연이어 만났고 그 전에는 프로게이머 페이커(이상혁)를 만나며 국내 게임업계 및 e스포츠에 높은 관심을 표현했다.

황 CEO는 크래프톤의 배틀그라운드 PUBG(펍지) PC방을 찾아 "한국 덕분에 e스포츠가 존재하게 됐다. (엔비디아가) 여러분과 함께 성장했다"라고 말했다. 엔씨 아이온2 행사장에서도 그는 "모두들 아이온2 게임을 하고 있나. 누가 가장 잘하나"라며 "누가 아이온2를 사랑하나. 나도 아이온2를 사랑한다"고 말하기도 했다.

크래프톤과 엔비디아가 7일 서울 강남구 PC방에서 배틀그라운드 팬 이벤트를 열고 AI 기술 협력을 강화하기로 했다. [사진= 크래프톤]

◆ 게임·AI에 로봇까지...K-게임, 엔비디아와 협업 강화

젠슨 황 CEO와 회동한 크래프톤과 엔씨는 엔비디아와 게임은 물론 다른 분야에서까지 협업을 강화한다.

크래프톤과 엔비디아는 배틀그라운드와 인조이 등 크래프톤 주요 게임의 RTX 스파크 플랫폼 최적화를 위한 기술 협력을 지속하기로 했다. 또한 크래프톤이 설립한 루도 로보틱스(Ludo Robotics)와도 협업을 이어가기로 했다.

장병규 크래프톤 의장은 "크래프톤이 지금의 자리에 있을 수 있었던 것은 오랜 시간 배틀그라운드와 함께해 준 팬들 덕분"이라며 "앞으로도 크래프톤은 엔비디아와의 협력을 바탕으로 게임뿐 아니라 AI 영역에서도 새로운 경험을 만들어가겠다"고 말했다.

크래프톤은 지난해 1월 엔비디아와 공동 개발한 AI 협업 모델 CPC(Co-Playable Character)를 발표했다. 엔비디아 ACE 기술 기반의 온디바이스 소형 언어 모델을 활용해 개발한 PUBG(펍지) 엘라이는 이를 실제 게임에 적용했다. 펍지 엘라이는 배틀그라운드 아케이드에서 6월 중 베타 서비스를 시작할 예정이다.

엔씨와 엔비디아도 2000년대 초 '리니지' 시리즈 개발을 시작으로 기술과 콘텐츠 전반에 걸쳐 전략적 협력을 이어가고 있다. 양사는 게임스컴(Gamescom), 지스타(G-STAR), 지포스 게이머 페스티벌(GeForce Gamer Festival) 등 주요 글로벌 행사에서 공동 행보를 지속하며 협력 관계를 공고히 해왔다.

엔비디아는 지난해 게임스컴에서 '신더시티'를 RTX 플래그십 타이틀로 공개한 바 있다. '신더시티'는 엔비디아의 최첨단 RTX 그래픽 기술을 적용해 개발 중이다.

양사는 향후 피지컬 AI를 비롯한 차세대 기술 영역으로 협력 범위를 확대해 나갈 전망이다. 실시간 시뮬레이션, 정교한 물리 기반 컴퓨팅, AI 기반 인터랙션 기술 등 양사 협력을 통해 게임플레이 경험 혁신을 가속화할 계획이다.

김택진 엔씨 대표는 "2000년대 초부터 20년 넘게 협력을 이어가고 있는 엔비디아 젠슨 황과 국내에서 함께 게이머를 만나 매우 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 엔비디아와 엔씨의 신작 개발 및 AI 연구 관련 협력을 이어 나갈 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 일정을 마치고 9일 오전 김포국제공항 비즈니스항공센터를 통해 영국 애버딘으로 출국에 앞서 취재진 질문을 듣고 있다. 2026.06.09 khwphoto@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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