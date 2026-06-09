있지, 월드투어 규모 확장…아시아·유럽 7개 도시 추가

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 있지(ITZY)가 세 번째 월드투어 개최 지역을 추가했다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 8일 있지 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 포스터 이미지를 게재하고 세 번째 월드투어 '터널 비전(TUNNEL VISION)' 2차 개최지를 발표했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 있지의 월드투어 추가 개최지 포스터. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.06.09 alice09@newspim.com

이에 따르면 있지는 오는 8월 15일(현지시간) 마카오, 9월 5일 타이베이, 11일 런던, 13일 암스테르담, 15일 파리, 17일 프랑크푸르트, 10월 3일 싱가포르에서 월드투어 일환 단독 공연을 갖는다.

이번 월드투어는 지난 2월 13일~15일 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 막을 올렸다.

해당 공연에서 첫 선보인 미니 2집 '있지 미(IT'z ME)' 수록곡 '댓츠 어 노노(THAT'S A NO NO)' 퍼포먼스는 각종 SNS를 뜨겁게 달구며 화제를 모으며 댄스 챌린지 붐을 일으켰다.

특히 있지의 '퍼포먼스 퀸' 존재감을 재각인시킨 투어는 호평을 이끌며 도쿄, 홍콩, 가오슝 콘서트 티켓 전석 매진을 기록했다.

있지는 오는 6월 20일 홍콩에서 투어를 재개하고 가오슝, 방콕, 마닐라, 마카오, 타이베이, 런던, 암스테르담, 파리, 프랑크푸르트, 싱가포르 등지에서 공연 열기를 이어간다.

최근 있지는 미니 앨범 '모토(Motto)' 및 동명 타이틀곡으로 2026년 첫 완전체 컴백 활동을 성료했다.

alice09@newspim.com