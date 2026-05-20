JYP엔터, 서울재활병원에 1억 기부…사회공헌 사업 업무 협약

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 서울재활병원과 EDM 사회공헌 사업 업무 협약을 맺고 장애 아동·청소년 의료비 지원을 위해 1억 원을 기부했다고 20일 밝혔다.

JYP엔터테인먼트와 수도권 공공어린이재활병원 서울재활병원은 지난 19일 오후 서울 강동구 성내동 JYP 센터에서 소아·청소년 재활 의료비 지원을 위한 EDM 사회공헌 사업 업무 협약식을 진행했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 변상봉 JYP엔터테인먼트 부사장(왼쪽)과 이지선 서울재활병원 병원장. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.05.20 alice09@newspim.com

이날 협약식에는 변상봉 JYP엔터테인먼트 부사장(CFO)과 이지선 서울재활병원 병원장이 참석했다.

JYP엔터테인먼트는 경제적 어려움을 겪는 장애 아동과 청소년을 위한 의료비 지원금 1억 원을 기탁했다. 해당 기부금은 만 24세 이하 환자의 재활치료비와 보조기기 구입비로 사용될 예정이다.

변상봉 JYP엔터테인먼트 부사장은 "2020년부터 진행해 온 아이들을 위한 수술과 치료 지원을 넘어, 재활까지 이어져야 한다는 생각으로 서울재활병원과 협약을 맺게 됐다"고 설명했다.

이어 "간 서울재활병원이 구축해 온 소아청소년 재활 시스템이 더욱 발전해서 보다 넓은 지역까지 영향을 펼치는 데 도움이 되었으면 좋겠다"고 전했다.

이지선 서울재활병원장은 "이번 기부를 통해 JYP엔터테인먼트와 뜻깊은 동행을 하게 되어 진심으로 감사드린다. 전달해 주신 기부금은 치료가 필요한 환자와 가족에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 재활 치료비와 보조기기 구입비 지원에 소중히 사용하겠다"고 말했다.

이번 기부를 시작으로 JYP엔터테인먼트는 서울재활병원과 함께 환자와 가족의 경제적 부담을 덜고 필요한 치료를 안정적으로 받을 수 있도록 하는 지원을 이어갈 계획이다.

JYP엔터테인먼트는 CSR(기업의 사회적 책임) 활동을 체계화하고 'EDM(Every Dream Matters!: 세상의 모든 꿈은 소중하다)'라는 캐치프레이즈 아래 다양한 프로젝트를 진행하고 있다.

그중 EDM 치료비지원 사업은 2020년부터 시작된 JYP엔터테인먼트의 대표 사회공헌활동으로, 2020년부터 2025년까지 6년간 총 79억 2000만 원을 기부해 한국을 시작으로 총 10개국, 4101명의 아이들의 치료비를 지원하며 '모든 꿈은 소중하다'는 가치를 현실의 변화로 이끌었다.

JYP엔터테인먼트는 2026년에도 EDM 치료비지원 사업을 비롯해 EDM 봉사활동, 러브 어스(Love Earth) 사업 등 아이들의 꿈을 응원하고 건강한 삶의 터전을 만드는 사회공헌 활동을 꾸준히 전개 중이다.

alice09@newspim.com