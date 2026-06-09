유유제약, 자사주 128만주 전량 소각…"주주가치 제고"

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발행주식의 7.54% 규모

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약이 주주환원과 기업가치 제고를 위해 보유 중인 자사주 전량을 소각한다.

유유제약은 보통주와 우선주를 포함한 자사주 전량을 소각하기로 결정했다고 8일 공시했다.

[사진=유유제약]

소각 대상은 보통주 128만4889주다. 이는 전체 발행주식 수 1703만2351주의 7.54%에 해당한다. 소각 예정 금액은 약 77억8800만원으로, 8일 종가 기준 시가총액 619억원의 약 12.5% 규모다. 소각 예정일은 오는 15일이다.

자사주 소각은 유통 주식 수를 줄여 주당 가치(EPS)를 높이는 대표적인 주주환원 정책으로 꼽힌다. 회사는 이번 결정으로 주주가치 제고 의지를 시장에 재차 확인시켰다.

박노용 유유제약 대표이사는 "앞으로도 회사와 주주가 함께 상생하는 경영활동을 지속적으로 진행하겠다"며 "효율화를 통한 수익성 개선과 신규 성장동력인 반려동물 사업의 연착륙을 통해 올해도 흑자경영을 달성하겠다"고 말했다.

한편 유유제약은 올해 1분기 실적에서도 성장세를 이어갔다. 별도 재무제표 기준 1분기 매출액은 271억원으로 전년 동기 대비 19.4% 증가했다. 영업이익은 49억원으로 53.5% 늘었으며, 순이익은 39억원으로 59.2% 증가해 매출과 수익성 모두 두 자릿수 성장률을 기록했다.

sykim@newspim.com