타이어 업계, 브랜드 필름 공개…고성능·SUV 기술력 강조

한국타이어, MINI JCW와 '벤투스' 고성능 주행 성능 강조

금호타이어, 엄홍길 대장과 '크루젠' SUV 기술 철학 조명

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 국내 타이어업계가 고성능 주행과 브랜드 철학을 앞세운 영상 마케팅에 나섰다. 한국타이어는 MINI 코리아와 모터스포츠 감성을 결합한 브랜드 필름을 선보였고, 금호타이어는 산악인 엄홍길 대장과 함께 SUV 타이어 브랜드의 기술력을 강조했다.

'Hankook Ventus X MINI JCW' 브랜드 필름. [사진=한국타이어]

한국앤컴퍼니그룹의 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지는 8일 MINI 코리아와 공동 제작한 'Hankook Ventus X MINI JCW' 브랜드 필름을 공개했다. 이번 영상은 한국타이어의 플래그십 타이어 브랜드 '벤투스'와 MINI의 고성능 브랜드 'JCW'가 만나 역동적인 주행 성능을 보여주는 데 초점을 맞췄다.

영상은 랠리 환경과 도심 주행 장면을 함께 담아 다양한 노면 조건에서 발휘되는 벤투스의 접지력과 핸들링 성능을 부각했다. 고속 주행과 급격한 코너링 상황에서도 MINI JCW의 퍼포먼스를 타이어가 안정적으로 뒷받침하는 장면을 통해 초고성능 타이어 브랜드 이미지를 강조했다.

특히 MINI의 레이싱 헤리티지를 활용한 연출이 눈길을 끈다. 1965년 몬테카를로 랠리 우승으로 대표되는 MINI의 과거 모터스포츠 장면과 현대 MINI JCW의 주행 장면을 교차 편집해 브랜드의 역사와 현재 퍼포먼스를 연결했다. 한국타이어는 세계 최정상급 모터스포츠 대회인 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC) 독점 타이어 공급사이자 후원사로 참여하고 있는 점을 앞세워 양사의 '레이싱 DNA'를 영상에 담았다.

한국타이어와 MINI의 협업은 이번이 처음은 아니다. 한국타이어는 2011년부터 MINI에 신차용 타이어를 공급해왔다. 지난 5월 열린 'RSG 개러지 페스타'에서도 MINI 코리아 부스 협업 파트너로 참여하며 프리미엄 브랜드 간 접점을 확대했다.

엄홍길 대장과 함께한 금호타이어 '크루젠' 브랜드 필름. [사진=금호타이어]

금호타이어도 같은 날 SUV 전용 타이어 브랜드 '크루젠'의 신규 브랜드 필름을 공개했다. 이번 영상은 세계적인 산악인 엄홍길 대장과 함께 제작됐으며, '산을 넘은 걸음, 한국의 길을 잇다'는 메시지를 중심으로 크루젠의 기술력과 브랜드 철학을 조명했다.

영상은 경기도 가평 화악산과 강원도 춘천 서상대교·춘천대교를 배경으로 촬영됐다. 험준한 산을 오르는 엄홍길 대장의 발걸음과 도로 위를 달리는 타이어의 움직임을 교차 편집해, 극한 환경에서도 성능을 추구하는 브랜드 이미지를 상징적으로 표현했다.

영상에 등장하는 제품은 지난 3월 출시된 프리미엄 SUV 전용 타이어 '크루젠 GT Pro'다. 금호타이어에 따르면 이 제품은 부드러운 주행 성능과 정숙성을 갖췄으며, 국내 SUV 타이어 중 유일하게 에너지소비효율등급 회전저항 2등급 이상을 획득했다. 전 규격 UTQG 트레드웨어 800을 기록해 마일리지와 내구성도 확보했다는 설명이다.

윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 "인류 역사상 최초로 해발 8000m 이상 산악 16좌를 완등한 엄홍길 대장과의 협업을 통해 금호타이어가 추구하는 기술 철학을 가장 금호다운 방식으로 표현하고자 했다"며 "지면과 타협하지 않는 태도로 완성한 크루젠이 SUV 운전자들에게 차별화된 주행 경험을 선사하길 바란다"고 말했다.

업계에서는 타이어 브랜드들이 단순 제품 홍보를 넘어 모터스포츠, 아웃도어, 고성능 주행 경험 등 감성적 요소를 결합해 브랜드 가치를 강화하고 있다는 분석이 나온다. 한국타이어가 WRC와 MINI JCW를 통해 초고성능 이미지를 전면에 세웠다면, 금호타이어는 엄홍길 대장의 도전 서사를 활용해 SUV 타이어의 내구성과 신뢰성을 강조한 셈이다.

chanw@newspim.com