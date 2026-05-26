금호타이어 후원팀, 슈퍼레이스 3라운드 더블 포디엄 달성

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀과 준피티드 레이싱팀이 24일 전남 영암군 코리아인터내셔널서킷에서 열린 '2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 3라운드에서 1위와 3위를 차지했다.

금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수(가운데)와 준피티드 레이싱팀 황진우 선수 (오른쪽)가 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 3라운드 더블 포디엄을 석권하며 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=금호타이어]

금호 SL모터스포츠팀의 이창욱 선수가 우승했고, 준피티드 레이싱팀의 황진우 선수가 3위에 올랐다. 이창욱 선수는 예선과 결승을 모두 석권하는 '폴 투 윈'을 달성해 개막 3경기 연속 폴 투 윈을 기록했다.

이 선수는 전날 예선 2차전에서 2분9초699의 기록을 세우며 지난 시즌 트랙 레코드를 갱신했다. 1·2라운드에 이어 3라운드에서도 가장 빠른 랩타임을 기록해 '패스티스트 랩' 타이틀을 거머쥐었다. 황진우 선수는 지난 2라운드에 이어 이번 라운드에서도 3위를 차지하며 안정적인 경기력을 보였다.

토요타 가주 레이싱 6000 클래스는 오네 슈퍼레이스 챔피언십의 최상위 클래스로, 국내 최고 수준의 레이싱 전용 스톡카 경주 대회다. 금호타이어는 엑스타 S700 타이어를 장착해 경기에 임했다.

chanw@newspim.com